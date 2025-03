Udinese-Parma 1-0, Thauvin regala 3 punti a Runjaic

Termina 1-0 la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Parma a decidere il match la rete su calcio di rigore di Florian Thauvin al 39′ del primo tempo.

Le ufficiali

Udinese (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

A disposizione: Cassin (P), Piana (P), Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Parma (4-3-3): Suzuki; Leoni, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri.

A disposizione: Marcone (P) Corvi (P), Almqvist, Del Prato, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Vogliacco, Camara, Pellegrino, Haj, Trabucchi, Plicco. All. Chivu

Friulani avanti con Thauvin

Parte forte l’Udinese subito pericolosa. Dopo 8 minuti salva Suzuki. Cross di Lovric, sponda di Thauvin per Atta che si gira e calcia da ottima posizione: gran parata del portiere giapponese che in due tempi salva i suoi. Al 35′ rigore per l’Udinese. I bianconeri chiedono il calcio di rigore! Il solito Thauvin calcia e trova la deviazione di Balogh, che in caduta tocca con un braccio! Il VAR richiama Maresca che assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Thauvin. Calciato benissimo dal francese, potente e angolato. Suzuki intuisce, ma non può arrivarci. Vantaggio meritato dei padroni di casa.

2-0 annullato vince la squadra di Runjaic

Al 47′ subito pericoloso il Parma. Estevez premia l’inserimento di Man, il rumeno da ottima posizione calcia e trova una grandissima parata del portiere 39enne! Al 55′ ci provano ancora i friulani. Cross di Thauvin dalla bandierina per il terzino che dal limite dell’area, al volo, non trova la porta! Al 70′ Thauvin sbaglia il 2-0. Cross di Zarraga dalla destra, rimpallo tra Lucca e Leoni che fa arrivare il pallone a Thauvin, che da buonissima posizione spara fuori!. Clamorosa occasione Udinese al 77′ con Lucca. Riceve la sfera da Ekkelenkamp e da posizione defilata calcia verso la porta: Suzuki ancora una volta fa sua la sfera. 2 minuti e Thauvin raddoppia ma la rete viene annullata. Annullato il gol di Thauvin! Gran sinistro da fuori del francese, gol annullato per una posizione di fuorigioco di Lucca. Finisce 1-0 per l’Udinese ora a 39 punti in classifica.