Udinese-Parma, le formazioni ufficiali: la scelta di Runjaic su Lucca

Alle 20.45 si affronteranno Udinese e Parma per la 27^ giornata di Serie A. Una gara fondamentale per entrambe con il Parma che dopo aver battuto 2-0 il Bologna vuole confermarsi contro un’Udinese tra le squadre più in forma di tutta la Serie A. Dopo il caos con il Lecce, Runjaic schiera nuovamente titolare Lorenzo Lucca.

Udinese-Parma, le formazioni ufficiali

Udinese (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

A disposizione: Cassin (P), Piana (P), Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Parma (4-3-3): Suzuki; Leoni, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri.

A disposizione: Marcone (P) Corvi (P), Almqvist, Del Prato, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Vogliacco, Camara, Pellegrino, Haj, Trabucchi, Plicco. All. Chivu