Udinese, ‘caso Lucca’: intervengono presidente e DS, decisa la “punizione”!

Dopo l’importante vittoria in casa del Lecce grazie a un gol di Lucca, l’Udinese è già al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato in programma nel prossimo weekend contro il Parma: uno scontro salvezza in cui i friulani vogliono continuare l’ottima striscia di imbattibilità che dura da quattro partite contro una squadra che ha ritrovato il successo e il sorriso grazie alla cura Chivu, con l’ex tecnico della Primavera dell’Inter che ha preso il posto dell’esonerato Pecchia sulla panchina dei ducali.

Nello scorso fine settimana oltre alle varie decisioni arbitrali sbagliate, si è preso la scena l’episodio del rigore di Lucca che dopo aver trasformato il calcio di rigore al Via del Mare è stato sostituito da Runjiac nel primo tempo della sfida contro il Lecce. Il centravanti verrà multato e potrebbe addirittura partire dalla panchina nel prossimo match di campionato… ma non finisce qui!

Le parole del presidente dell’Udinese dopo il rigore di Lucca al Via del Mare

Nel corso di un’intervista ai microfoni di RAI Gr Parlamento, durante La Politica nel Pallone, il presidente dell’Udinese, Giampaolo Pozzo è tornato sull’episodio che ha visto protagonista l’attaccante friulano Lorenzo Lucca. “Non si devono fare queste cose, però dimostra che se uno ha carattere, volontà e voglia di fare, qualche trasgressione va perdonata ogni tanto.

Il valore di Lucca? Adesso non starei a fare cifre. Lui deve giocarsi la stagione, fare bene, andare avanti, continuare su quella strada e poi vedremo un po’. Non siamo qua solo per vendere, ma per giocare e soprattutto ottenere obiettivi. A fine stagione parleremo di cifre, trasferimenti… Se i calciatori stanno bene poi noi non cerchiamo di venderli”.

Le parole del direttore sportivo dell’Udinese sul “caso Lucca”

Il direttore sportivo dell’Udinese, Gianluca Nani sulle colonne de Il Messaggero Veneto, è tornato a parlare del calcio di rigore di Lecce che ha visto protagonista Lorenzo Lucca: “E’ stato un episodio non bello e antipatico, ma poi gestito alla perfezione. In primis dal mister che ha dimostrato la sua rettitudine operando la sostituzione. Mi è piaciuto anche Bijol che nel dopo partita si è scusato con tutti i tifosi, anche con quelli del Lecce. Tutto è nato da un malinteso perché Lucca era convinto che il rigore lo potesse tirare chi se lo sentiva.

Detto questo, il ragazzo ha chiesto scusa a tutti, ha fatto un bellissimo post e, come deciso anche in società pagherà un bel po’ di cene ai compagni, non una sola grigliata. Ripercussioni nel prossimo match (Parma, ndr.)? Non le temo, sono sicuro che il gruppo ne uscirà ancora più unito e forte. Assicuro che il caso è rientrato e che è stato già tutto chiarito in spogliatoio, dove i compagni lo hanno anche un po’ preso in giro. A volte da situazioni negative nascono opportunità positive”