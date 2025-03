Allarme Inter, si ferma un titolare? Ecco la situazione!

“Ho avvertito fastidio già nel primo tempo. Sono tornato in campo anche nel secondo tempo, ma non riuscivo a correre“. Questa la spiegazione che Federico Dimarco ha dato in diretta a DAZN dell’infortunio che, al 50° di Napoli-Inter lo ha costretto a lasciare il campo. Il marcatore della sfida scudetto di ieri sera al Maradona si è fatto male nel corso della gara. E, solo nelle prossime ore, si capirà che cosa effettivamente si sia fatto Dimarco e come sarà la rosa dell’Inter in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord. Oggi il difensore verrà valutato e bisognerà capire se lo farà anche per lui saranno necessari approfondimenti strumentali.

Dimarco, guaio al flessore?

A questo punto la probabilità più alta è quella che Dimarco salti la sfida di. Champions League contro il Feyenoord. Una eventualità non troppo grave se l’assenza dovesse limitarsi ad uno, massimo due gare nel corso della stagione. Al momento, dell’intervista post partita, il terzino dell’Inter non sembrava in alcun modo ottimista per le prossime gare: “Come va? Potrei stare meglio. È il flessore? Penso di sì“. Niente di concreto, solo sensazioni del diretto interessato. Di sicuro la vicinanza della sfida europea impone all’Inter di valutare velocemente e prudentemente la situazione.

Inter, emergenza esterni

Dimarco comunque è l’ultimo di una bella lista di calciatori con problemi fisici nell’Inter. Non solo, ma come nelle migliori sfortunate emergenze, le assenze si sono concentrate soprattutto nel reparto esterni. Di fatto, di ruolo, al momento c’è a disposizione il solo Denzel Dumfries. Tanto che Inzaghi ieri, durante la partita contro il Napoli, una volta tolto dal campo Dimarco ha dovuto riadattare tutta la squadra con un 4-4-2.

Le soluzioni alternative a Dimarco, al momento sono infortunate. Simone Inzaghi quindi dovrà puntare sul riadattare altri giocatore nello stesso ruolo di terzino sinistro già a Rotterdam mercoledì sera.