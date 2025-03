Batosta Sinner, Kyrgios infierisce: delusione tremenda

Decisione ufficiale per Jannik Sinner: brutta notizia e grande delusione per l’altoatesino, con Kyrgios che non perde tempo per infierire.

Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi e a lavorare per tornare, a partire da maggio, a giocare nei principali tornei del mondo e difendere il primo posto conquistato con caparbietà e spirito di sacrificio. Nel frattempo è però anche arrivata una decisione che lo riguarda da vicino e su cui Nick Kyrgios ha prontamente infierito.

Jannik Sinner, a partire da febbraio e fino a maggio, dovrà obbligatoriamente restare fuori da ogni competizione e non potrà neppure allenarsi in tutte le strutture della FITP. Così come in nessun luogo collegato all’ATP, all’ITF, alla WTA e ai Grand Slam. Sarà perciò costretto a saltare i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid ma potrà con ogni probabilità decidere di scendere in campo alla prima occasione utile: gli Internazionali di Roma.

Nel frattempo è anche arrivata una notizia che ha il sapore di delusione e che lascia l’amaro in bocca al n.1 del mondo così come a tutti i suoi tifosi. È infatti arrivata una comunicazione ufficiale da parte dell’associazione che assegna l”Oscar’ del mondo dello sport Sean Fitzpatrick al miglior sportivo dell’anno. La nomina di Sinner è stata infatti ritirata.

Sinner: la decisione della ‘Laureus World Sports Academy’ e il commento di Kyrgios

Secondo quanto reso noto dalla ‘Laureus World Sports Academy’: “A seguito delle discussioni della Academy è stato deciso che la nomination di Jannik Sinner per il World Sportsman of the Year Award di quest’anno sarà ritirata“.

“Abbiamo seguito questo caso – si legge ancora – le decisioni degli organismi globali competenti. E, pur notando le circostanze attenuanti, riteniamo che lo stop di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e la sua squadra sono stati informati”. Comunicato a cui hanno immediatamente fatto seguito le parole di Kyrgios che non ha perso tempo.

In un commento relativo al post di annuncio pubblicato su ‘X’,il tennista australiano ha perciò prontamente risposto: “Beh, credo che sportività significhi rispettare le regole”. Un messaggio chiaro visto che Nick Kyrgios di fatto non ha mai accettato la non colpevolezza di Sinner, dichiarata dall’ITIA, così come in seguito i tre mesi concordati con la Wada perché ritenuti troppo pochi. L’ennesima frecciatina social è arrivata e ci si chiede quando questa crociata del rivale dell’altoatesino potrà finire.