Baroni orgoglioso della sua Lazio: “Contento della vittoria, ci serviva!”

Marco Baroni, dopo l’incredibile vittoria della Lazio a San Siro contro il Milan, ha parlato della gara ai microfoni di DAZN.

Test superato per la Lazio che aveva fatto solo 9 punti su 30 con le rivali per le prime posizioni. L’approccio è stato più importante di tutto.

”Quando ho detto che siamo una bella squadra che fa un buon gioco, significa che dovevamo lavorare per diventare grande. Partita dopo partita. Abbiamo fatto 20 tiri e 5 falli. Siamo una squadra pulita. Dobbiamo crescere tramite queste prestazioni. Sono contento di questa vittoria, meritata. Abbiamo forse sbagliato dopo l’espulsione di mollare qualcosa. Non possiamo conservare, non abbiamo questa struttura”.

Mancata la gestione dopo l’espulsione di Pavlovic.

”Quando parlo di crescita intendo anche nella gestione dei momenti della partita. Dovevamo spingere quando c’era possibilità, anche se avevamo speso tanto. Però nel primo tempo potevamo segnare di più perché abbiamo creato tanto. La la squadra deve sempre avere la testa propositiva e mai conservativa”.

Guendouzi e Isaksen hanno brillato su tutti gli altri:

”Quando dico che questa squadra aveva bisogno di fiducia… Isaksen io vedevo che aveva qualità. Sta crescendo, perché ha qualità. Lui sta mostrando di avere qualità partita dopo partita. Lui come anche Zaccagni hanno fatto molto bene in copertura. Nel primo tempo, il Milan ha avuto difficoltà perché ha trovato una Lazio ben messa in campo che ha creato difficoltà”

Vi siete attestati come una grande, oggi. Più teso sul rigore di Colombo due anni fa in Lecce-Monza o sul rigore di Pedro stasera?

”Quando si calcia un rigore, si può commettere un errore. Pedro è giusto che calciasse quel rigore. Lui dà sempre il massimo. Io ero molto fiducioso, in allenamento non sbaglia mai poi è lui stesso a dire che conta non sbagliarlo quando lo calci in partita”.