Disastro Milan, Conceição si difende: “Non sono mai stato in questa situazione…”

Dopo la rocambolesca sconfitta del Milan contro la Lazio, maturata al 98’, col gol di Pedro, Sergio Conceição ha parlato ai microfoni di DAZN. Per i rossoneri, quella contro i biancocelesti, è la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Torino e Bologna, che fanno seguito all’eliminazione dalla Champions League.

Può dare ancora qualcosa a questa squadra del Milan?

”Sì, il momento non è facile. Lo sappiamo. I giocatori sentono quello che c’è intorno al club. C’è una sola strada: lavorare. Dobbiamo essere orgogliosi dei colori e rispettarli. Non voglio parlare di sfortuna, però la partita è stata condizionata da episodi che sono stati a nostro sfavore e a favore dell’avversario”.

Il Milan ha reagito solo quando era spalle al muro. È una cosa da cambiare.

”Parliamo sempre della stessa cosa. Noi prima della partita abbiamo parlato dell’ambiente… Io sento questa situazione per la prima volta nella mia carriera. Le scarpe bruciano ogni gesto tecnico che fai. La squadra ha mostrato voglia e orgoglio. Potevamo anche vincere, poi abbiamo subito questo rigore. La squadra si allena, prepara delle situazioni, ma è diverso che entrare in campo e giocarsi una gara decisiva e noi lavoriamo anche su questo. Io ci sto provando, ma sono qua da due mesi e giochiamo ogni tre giorni partite sempre decisive”.

Come si arriva a far capire ai giocatori che correre all’indietro è importante come attaccare?

“Molto importante lavorare anche su quello. La partita ormai è fatta per smontare l’organizzazione difensiva avversaria quando abbiamo la palla, ma dobbiamo avere più disponibilità in questo. Le transizione difensive dobbiamo capire che sono importanti come quelle offensive. I ragazzi lo devono capire perché dobbiamo raggiungere quell’equilibrio giusto che io ho sempre avuto nelle mie squadre. Ho trovato un gruppo di giocatori di grandi qualità tecniche però dobbiamo trovare questa disponibilità per avere la solidità”.