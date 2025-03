La Roma non si ferma più! Saelemaekers e Dovbyk rimontano il Como, è 2-1

Undicesima gara senza sconfitte per al Roma di Claudio Ranieri, che all’Olimpico contro il Como rimonta e firma la quarta vittoria consecutiva. I giallorossi vincono e ormai sono in arrivo di grande rincorsa a ridosso della zona Europa. E anzi, in base al risultato di questa sera, potrebbero anche superare il Milan, impegnato con la Lazio.

L’ultima sconfitta della Roma resta quella del Sinigaglia proprio contro il Como prima di Natale.

Fabregas prova lo scherzetto…

Gara equilibrata in avvio tra Roma e Como. Giallorossi e comaschi non riescono a prendere il sopravvento l’una su l’altra. La partita prosegue senza grandi emozioni e occasioni per entrambe le formazioni. Nel finale di primo tempo, il Como va avanti con una bella azione in verticale. Perrone riceve in buona posizione centrale, vede un corridoio centrale dove si butta Da Cunha che beffa Mancini. Il taglio interno del brasiliano viene ben servito dal mediano argentino ex Manchester City e Da Cunha piazza bucando Svilar.

La Roma ribalta il Como

Nella ripresa, Ranieri cambia e inserisce pian piano El Shaarawy, Dovbyk, Saelemaekers e Cristante. E intorno all’ora di gioco, proprio grazie ai cambi del tecnico testaccino, cambia la gara. Al 61’, i giallorossi pareggiano. L’autore della rete, pur con una deviazione è Alexis Saelemaekers, che scambia in verticale con Celik e Dybala e conclude in area segnando il gol del pareggio con Butez, che a causa della deviazione è messo fuori causa. Un minuto più tardi, Kempf rimedia un discusso secondo giallo per fallo su Dybala e lascia gli ospiti in 10.

Al minuto 76, arriva il gol del 2-1. Palla servita in profondità per Rensch che spinge alla grande sulla destra. L’olandese crossa di prima intenzione e trova il gambone di Dovbyk che si inserisce in mezzo ai due centrali del Como.

Nel finale il Como ci prova e coglie un clamoroso palo, ma alla fine la Roma porta casa tre punti fondamentali.