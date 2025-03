Colpo di scena Sinner, ranking stravolto: Alcaraz e Zverev increduli

La squalifica impedisce all’altoatesino di difendere quello che ha conquistato l’anno scorso. Ora è in testa con 11.330 punti

Il primo torneo di Sinner post squalifica sarà quello del Foro Italico del prossimo maggio. Ovvero gli Internazionali di Roma saltati nel 2024 a causa dell’infortunio all’anca. In questa settimana il tennista azzurro inizierà la preparazione al Country Club di Montecarlo, poi dal 13 aprile, cioè quando cesserà il divieto impostogli dalla Wada con il famoso patteggiamento, potrà proseguire ad allenarsi sui campi ufficiali, ossia in strutture affiliate a Federazioni.

Da qui agli Internazionali, vista la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, al classe 2001 sarà precluso di difendere i punti conquistati l’anno scorso. Per esempio quelli presi al Miami Open, dove ha trionfato e dove è stato trovato due volte positivo al derivato del testosterone.

Jannik non disputerà nemmeno il Masters 1000 di Indian Wells, dal quale dodici mesi fa venne eliminato in semifinale da Alcaraz.

Il Calenderio ATP di marzo e aprile

MARZO

ATP Masters 1000 Indian Wells (5-16 marzo)

ATP Masters 1000 Miami Open (19-30 marzo)

ATP 250 Bucarest (31 marzo-6 aprile)

ATP 250 Houston (31 marzo-6 aprile)

ATP 250 Marrakech (31 marzo-6 aprile)

APRILE

ATP Masters 1000 Monte-Carlo (6-13 aprile)

ATP 500 Barcellona (14-21 aprile)

ATP 500 Monaco di Baviera (14-21 aprile)

ATP Masters 1000 Madrid Open (23 aprile-4 maggio)

Zverev e Alcaraz non impensieriscono il primo posto di Sinner

A meno di colpi di scena, cioè di un exploit di uno tra Zverev e Alcaraz, Sinner resterà numero uno nel ranking ATP – piazzamento che si è conquistato il 10 giugno scorso – nonostante la squalifica. Questo perché il tedesco e lo spagnolo, rispettivamente secondo e terzo in classifica, non hanno fin qui approfittato dell’assenza dell’illustre collega.

Zverev è uscito male ad Acapulco, un torneo comunque non facente parte dei migliori 19 validi per il ranking. Alcaraz era il favorito a Doha, ma si è fatto buttare fuori ai quarti recuperando appena 100 lunghezze da Sinner, in testa con 11.330 punti.

Il madrileno ne ha 7.510 (-3.820 dall’italiano), mentre il tedesco 8.135, con un distacco da Sinner di 3.195 punti. Solo lui ha qualche residua chance di togliere la corona al rivale, ma dovrebbe trovare quella continuità che fin qui gli è mancata.

Sinner ha la certezza della prima piazza almeno fino al 7 aprile, quando inizierà il Masters 1000 di Montecarlo, proprio a Roquebrune e su quei campi dove ha scelto di iniziare la preparazione in vista del ritorno in campo. Di un ritorno in piena forma e in grande stile per conquistare il Foro Italico dove il pubblico sarà tutto per lui.