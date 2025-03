Fiorentina, c’è l’annuncio: un big di nuovo a disposizione! Il comunicato

Pronti via subito un’occasione per la Fiorentina: cross del solito Dodo con Beltran che in caduta ci prova: il pallone termina fuori non di molto. Dopo due minuti risposta immediata del Lecce con Karlsson deviato in angolo e poi con Jean, bloccato da De Gea.

Al 72′ calcio di rigore per la Fiorentina: fallo di mano su colpo di testa di Gosens: dagli undici metri si presenta Beltran che apre il piatto, spiazza Falcone ma colpisce il palo. Disperazione per l’attaccante argentino.

All’86esimo ancora sfortuna per i padroni di casa: traversa del solito Beltran sugli sviluppi da calcio d’angolo corto battuto da Fagioli. Sul capovolgimento di fronte, il Lecce si rende pericoloso con Veiga che supera Dodo e si presenta davanti a De Gea ma col mancino conclude fuori. Dopo quattro minuti di recupero termina il match al Franchi!