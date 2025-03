Juventus, contro il Verona un’assenza pesante! In attacco Motta ha le idee chiare

Dopo la disfatta in Coppa Italia, la Juventus stasera sfiderà il Verona per avvicinarsi alle prime della classe. Niente calcoli, stasera servono i tre punti per mettere pressione a Inter e Napoli. Thiago Motta schiererà Di Gregorio tra i pali, difesa che potrebbe essere formata da Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso. In mediana Locatelli e Thuram, con Yildiz, McKennie e Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. Assente Francisco Conceicao per infortunio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah Gatti Kelly Cambiaso; Locatelli Thuram; Yildiz McKennie Gonzalez; Kolo Muani

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona.

Ci racconta questi giorni?

“Non facili, perchè perdere una partita come abbiamo perso, non è facile. Però è il nostro lavoro e dobbiamo prepararci e allenarci a massimo per affrontare il Verona. Abbiamo una grande energia e voglia di trasformare la nostra arrabbiatura in campo per arrivare i tre punti”.

Potete accorciare la classifica…

“Siamo sempre scesi in campo per vincere, in questo momento ancora di più e in ogni partita scenderemo in campo per dare il nostro massimo. La nostra ambizione è di sommare 3 più 3 per arrivare al nostro obiettivo. Dobbiamo mettere tutta la nostra energia per fare una grande partita tecnica, fisica e di carattere per vincere”.

I giocatori hanno provato vergogna dopo Empoli?

“C’è una grandissima delusione da parte di tutti. Ero arrabbiato dopo questa partita perchè voglio molto bene ai miei giocatori e perchè li conosco”.

Senti la fiducia di società e giocatori?

“Si”.

Hai pensato di cambiare qualcosa anche nei rapporti con la squadra? Sullo scudetto?

“Il rapporto con la squadra è ottimo. C’è onestà, sincerità e comunicazione. Nel mio ruolo prendo delle decisioni dove ci metto tantissimo tempo per non sbagliare con loro. Se avessi dei figli vorrei un allenatore onesto e sincero come sono io. Voglio bene ai ragazzi, però poi ci sono delle decisioni che devo prendere e per questo motivo il nostro rapporto è fantastico. Chi dice altro sta raccontando delle bugie”.

Su Koopmeiners?

“Koop ha fatto delle partite di grandissimo livello. Io sono molto contento di averlo con noi. Poi si vedono sicuramente altre cose come gol e assist. In tante partite ha fatto bene. Poi veniamo da una partita brutta in Coppa Italia, dove lui come altri non hanno fatto bene. Lui ci sta dando tanto e sono convinto che darà tanto in futuro. È al suo massimo livello? No, questo lo so io, ma anche lui”.

Chi sono i leader di questa squadra?

“Il nostro capitano è Locatelli. Ci sono tanti leader in questo gruppo. Il rapporto è sempre stato ottimo con tutti. Siamo una squadra unita, poi quando i risultati non vanno bene ci sono le critiche. Abbiamo grande delusione perchè potevamo fare meglio”.

Che cosa significa indossare la maglia della Juventus?

“Dare il massimo sempre, perchè ero arrabbiato dopo la partita. Nella partita contro l’Empoli non ho visto questa cosa qua. Ho detto questo proprio perchè voglio bene a loro, perchè ho visto come si allenano e quanto si impegnano in allenamento”.