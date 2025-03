Buco nero Red Bull, la frase gela Verstappen

Formula 1, scatta l’allarme a Milton Keynes: cosa è emerso in Bahrain e l’annuncio del pilota olandese in vista del debutto in Australia

Alla Red Bull è scattato l’allarme. Un allarme che coinvolge, ovviamente, il suo pilota numero uno: Max Verstappen. L’olandese ha chiuso al secondo posto i test in Bahrain, dietro la Mercedes di Russell. Ma a Milton Keynes ci si interroga su tante questioni e problematiche, evidenziate dal direttore tecnico del team Pierre Waché.

In Bahrain la Red Bull è stata la squadra che ha effettuato meno giri, 304 in tutto, addirittura meno dell’Aston Martin sempre alle prese con problematiche di vario genere. La RB21 sembra essere ancora lontano dal livello che si aspettano a Milton Keynes e che si aspetta soprattutto Verstappen, che punta a conquistare il quinto Mondiale di Formula 1 consecutivo.

Allarme Red Bull, Waché: “I progressi non sono quelli che ci aspettavamo”

“Il test non è andato così bene come ci aspettavamo e nemmeno come sperava il team – è andato netto Waché – Però è meglio trovare problemi qui che più̀ avanti nella stagione. Il meteo non era dalla nostra parte e non era davvero rappresentativo di questo circuito, ma abbiamo cercato di esplorare il potenziale della monoposto e di capire come rispondesse a diversi assetti.

Non sono soddisfatto – ha sottolineato il direttore tecnico della Red Bull – La macchina non ha sempre risposto come volevamo. La direzione che stiamo prendendo è buona, tuttavia i progressi forse non sono così grandi come ci aspettavamo“.

Red Bull, la RB21 non è (ancora) affidabile, Verstappen: “In Australia non mi aspetto che saremo i più veloci”

La RB21 non dà garanzie sul piano dell’affidabilità. Il secondo dei tre giorni di test, Liam Lawson, il neo compagno di squadra di Verstappen, è stato costretto a fermarsi nella sessione mattutina per via di un problema di raffreddamento della Power Unit, emerso dopo una perdita d’olio.

Al termine dei test in Bahrain ha mostrato perplessità anche lo stesso Verstappen: “In Australia non mi aspetto assolutamente che saremo i più veloci, ma va detto che è difficile capire quale sia il ritmo di ognuno. Sicuramente c’è del lavoro da fare per noi”.

Formula 1, il calendario completo del Mondiale 2025

Manca davvero pochissimo all’inizio del Mondiale 2025 di Formula 1. Dodici giorni appena al primo GP dell’anno, sulla pista di Melbourne (Australia). Ecco il calendario completo: