Champions League, Real Madrid-Atletico Madrid 2-1: vola l’Arsenal

Si è chiusa la prima serata degli ottavi di Champions League. Vince 2-1 il Real Madrid contro l’Atletico Madrid al Bernabeu. In gol Rodrygo e Brahim Diaz. Per l’Atletico momentaneo pari firmato Juliàn Alvarez. Successo shock dell’Arsenal che espugna 1-7 Eindhoven mandando ko il PSV. Doppietta per Odegaard, e reti di Timber, Nwaneri, Merino, Trossard e Calafiori. Per il PSV gol di Lang su rigore per il momentaneo 1-3. Pari 1-1 tra Borussia Dortmund e Lille. Avanti i tedeschi con Adeyemi. Pari francese con Haraldsson. Vince poi 1-3 l’Aston Villa contro il Club Brugge. In gol Bailey, Mechele e Asensio. Pari momentaneo di De Cuyper.

Super Brahim, vince il Real Madrid

Super partenza del Real in gol subito con Rodrygo. Real Madrid avanti al primo affondo, partito da una verticalizzazione perfetta di Valverde per Rodrygo. Il brasiliano sfugge a Galan sulla destra, entra in area bevendosi anche Lenglet e scarica un mancino sotto l’incrocio che non lascia scampo ad Oblak. Pari Atletico al 33′ con Alvarez. Servizio di Galan sulla sinistra per Alvarez, che si porta la palla sul destro dopo essersi liberato di Camavinga e in area da posizione abbastanza defilata lascia partire una conclusione meravigliosa che vale l’1-1. Nella ripresa a deciderla è Brahim Diaz. Vinicius serve in area Mendy, che a sua volta da subito il pallone a Brahim Diaz. L’ex Milan si libera con una giocata di prestigio di Gimenez e, pur avendo poco spazio a disposizione, s’inventa il destro con cui firma il 2-1. Giallo poi per l’esultanza. Finisce 2-1 per il Real Madrid negli ottavi di Champions League.

Caduta shock per il PSV, vince 1-7 l’Arsenal

Vantaggio immediato dell’Arsenal. Trossard trova un passaggio per Rice, che si allarga sulla fascia e con il mancino pennella un cross perfetto sul secondo palo per Timber, che di testa insacca alle spalle di Benitez. 3 minuti e gli uomini di Arteta raddoppiano grazie a Nwaneri, bravissimo a muoversi a centro-area e anticipare tutti con il sinistro sul primo palo dopo un assist di Lewis-Skelly. Tris firmato Merino che arriva al 31′, con lo spagnolo che approfitta di un’incertezza della retroguardia del PSV e, defilato sulla destra, piazza il mancino sul secondo palo. In chiusura di primo tempo è poi Lang dal dischetto a fare 1-3. Dopo 180 secondi della ripresa i dubbi su chi possa vincere la partita non esistono più. Al 47′ segna Odegaard, bravissimo a ribadire in rete con il sinistro una corta respinta di Benitez dopo un cross basso da destra, mentre al 48′ è il turno di Trossard, che scambia con Calafiori e poi, da destra, scavalca con un tocco morbido il portiere locale in uscita. Al 73′ è ancora Odegaard che arrotonda ulteriormente il punteggio, firmando il momentaneo 6-1 con un sinistro da fuori, sul quale Benitez poteva sicuramente fare qualcosa in più. Infine è il turno di Calafiori: l’ex Bologna riceve un assist di esterno sinistro da Odegaard e davanti al portiere incrocia con il destro, con la sfera che tocca il palo prima di terminare la sua corsa in fondo alla rete. Vince 1-7 l’Arsenal.

Champions League: pari Dortmund, vince 1-3 l’Aston Villa

Pareggia 1-1 il Dortumd in casa contro il Lille. Tedeschi avanti nel primo tempo con Adeyemi che sblocca la sfida con una meravigliosa conclusione di mezzo esterno dal limite dell’area che si insacca nell’angolino sinistro dopo aver baciato il palo della porta difesa da Chevalier. Pari Lille nella ripresa. David imbuca per Haraldsson, che sfugge ai due centrali e in allungo batte Kobel. Finisce 1-1. Vince 1-3 l’Aston Villa contro il Club Brugge. Gli ospiti cominciano meglio e trovano subito il vantaggio: punizione dalla trequarti, torre di Mings per l’accorrente Baily, che di controbalzo lascia di sasso Mignolet. Padroni di casa che trovano il pareggio con De Cuyper, bravo a battere Martinez sfruttando un bel suggerimento di Tzolis. Nel finale gli inglesi puniscono due volte: prima l’autogol di Mechele, poi il rigore – concesso per un ingenuo fallo di Tzolis – trasformato da Asensio condannano i padroni di casa a una sconfitta forse troppo severa.