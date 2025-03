Dramma Sinner: è la cosa più triste

Revocata la nomination: “La squalifica di tre mesi renda la candidatura non idonea”. E Kyrgios va di nuovo all’attacco

Nella vita come nello sport vengono spesso appiccicate delle etichette difficilissime poi da togliere. Quella riservata a Sinner rischia di avere la scritta “Dopato” a caratteri cubitali, nonostante l’ammissione della Wada: il tennista altoatesino non ha assunto intenzionalmente il derivato del testosterone, il Clostebol ormai famoso quanto lo stesso numero uno al mondo.

Eppure da tanti Sinner è stato marchiato a fuoco, etichettato appunto come un furbastro che ha provato a fregare tutti, in primis i suoi colleghi. A proposito di colleghi, l’ossessionato Kyrgios è tornato all’attacco. Del classe 2001, ovviamente.

Stavolta ‘sfruttando’ la decisione, altamente discutibile, presa dalla Laureus World Sports Academy. Cosa ha fatto? Ha revocato a Sinner la nomination ad atleta dell’anno.

“La squalifica di tre mesi renda la candidatura non idonea”

“A seguito di discussioni da parte della Laureus Academy, è stato deciso che la candidatura di Jannik Sinner per il premio Laureus World Sportsman of the Year Award di quest’anno verrà ritirata“, le parole del Presidente della Laureus World Sports Academy, Sean Fitzpatrick.

“Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli enti globali competenti (cioè della Wada, ndr) e, pur prendendo atto delle circostanze attenuanti coinvolte, riteniamo che la squalifica di tre mesi renda la candidatura non idonea. Jannik e il suo team sono stati informati”.

Kyrgios e l’ennesima frecciata a Sinner: “Cosa vuol dire Fair Play”

Kyrgios non ha perso tempo. Su X si conferma attivissimo, ha più il cellulare che la racchetta in mano. L’australiano ha commentato la notizia twittata dal profilo ‘The Tennis Letter’, un commento servitogli a lanciare l’ennesima frecciata all’odiato rivale.

Well I mean sportsmanship does mean playing by the rules 🤷🏽‍♂️ — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 27, 2025

“Well I mean sportsmanship does mean playing by the rules”, ovvero “Fair play significa giocare rispettando le regole“.

Sinner, nel mirino gli Internazionali di Roma

Sinner non ha commentato e probabilmente non commenterà la decisione della Laureus World Sports Academy. Il numero uno nel ranking ATP è concentrato sul ritorno in campo, che avverrà ufficialmente agli Internazionali di Roma del prossimo maggio.

Quello al Foro Italico sarà il primo torneo di Sinner dopo la squalifica per il ‘caso’ Clostebol, che scadrà il 4 maggio. In questi giorni sarà al Country Club di Montecarlo per iniziare, ufficiosamente, la preparazione in vista del rientro. Dal 13 aprile potrà allenarsi in club e strutture affiliate a Federazioni.