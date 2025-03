Grealish, ma che combini? Il calciatore immortalato in condizioni pietose! Ecco cos’è successo

Jack Grealish l’ha rifatto ed è stato beccato ancora in condizioni provate. Non per una partita, come quella giocata e vinta contro il Plymouth Argyle in FA Cup, ma una serata di svago e relax, in giro per i locali notturni. Il centrocampista del Manchester City arriva da un anno difficile, uno dei più complicati per sua ammissione stessa, e in questa stagione sta cercando di convincere Pep Guardiola per avere una maglia da titolare sull’esterno sinistro. Eppure dalle immagini spuntate fuori dai tabloid inglesi, in particolare dal Daily Mail, l’ex Aston Villa sembra essersi lasciato andare un po’ troppo con l’alcol domenica sera. Esattamente il giorno dopo la partita.

L’accaduto

Grealish si è aggirato nei pressi del North Biddick Social Club vicino a Sunderland per scattare qualche foto in compagnia dei tifosi, senza però rinunciare a qualche bevuta nel locale, che prevede pinte di birra da circa 4 e 4.50 euro, bottiglie di prosecco a 12 euro, con superalcolici sempre sui 4 euro. La giornata è volta al termine con l’ultima tappa al The Dubliner, pub irlandese dove il 29enne ha mandato giù qualche bevanda alcolica di troppo.

Le conseguenze

Non ci è voluto molto affinché Grealish venisse immortalato con foto e video in uscita dal locale con un aspetto malconcio, una bottiglia di vetro in mano e stato di ebbrezza probabilmente alle stelle. In uscita con un’andatura poco convinta che ha richiesto il sostegno di un amico che lo ha accompagnato verso l’auto, in uno stato abbastanza esagerato.

L’ultimo sfogo di Grealish

“Grealish, qualche settimana fa, aveva parlato del suo periodo complicato: “L’anno scorso è stato strano perché è nata la mia figlia, ma a parte quello è stato uno degli anni più difficili, il più difficile della mia vita per molti motivi, dentro e fuori dal campo. L’ho trovato davvero difficile. Ora è un nuovo anno, una specie di nuovo inizio, e spero di poter partire da qui. Sento che nelle ultime partite che ho giocato sto cercando di essere più coinvolto nei gol e negli assist. Voglio iniziare a giocare più spesso e trovare quel ritmo. Spero di poter continuare ad allenarmi bene e giocare qualche partita in più”.