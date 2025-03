Esclusiva SI, il Milan sfida la Juventus per un talentuoso difensore

Con la stagione praticamente compromessa, in casa Milan si comincia a programmare il prossimo mercato. Il reparto difensivo in questa stagione non ha dato tante certezze ed ecco che i rossoneri hanno messo nel mirino un prospetto molto interessante che piace anche alla Juventus. Un’operazione che potrebbe essere completata per il Milan al netto di possibili evoluzioni a sorpresa in dirigenza con la situazione dei rossoneri che è attualmente instabile. La mancanza di risultati e l’eliminazione precoce dalla Champions League hanno di fatto aumentato la contestazione e anche l’attuale dirigenza è in bilico. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluigi Longari, i rossoneri stanno però programmando e sono pronti a lanciare la sfida alla Juventus per Diego Coppola dell’Hellas Verona.

Esclusiva Si, Milan su Coppola del Verona

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, in casa Milan, cresce l’interesse nei confronti del centrale difensivo dell’Hellas Verona Diego Coppola. Il giocatore piace alla Juve ma è seguito anche dai rossoneri. Al netto delle rivoluzioni dirigenziali imminenti. La valutazione di Coppola è attualmente intorno ai 10 milioni di euro. Classe 2003′, Coppola è attualmente titolare nell’Hellas e nella Nazionale Under 21 azzurra con la quale ha già collezionato 7 presenze. In Serie A in questa stagione ha giocato 24 partite e segnato 1 gol.

Pioli sul Milan

Stefano Pioli, allenatore dell’Al Nassr, si è collegato con Sky Sport per ricordare Davide Astori a 7 anni di distanza dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 marzo 2018. Nel corso della chiacchierata, il tecnico si è soffermato poi anche sui problemi che sta vivendo il Milan, sua ex squadra con cui ha vinto lo Scudetto nel 2022. Quanto è dispiaciuto a vederlo in queste condizioni? Dice Pioli: “Tanto. Certo che mi dispiace… In questo momento sono lontano, ma mi dispiace per i miei giocatori, per i tifosi, perché a Milano si era creato qualcosa di magico ed entusiasmante. Auguro di ritrovare quell’energia“.