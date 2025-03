F1 ribaltata, clamoroso: la Ferrari ha vinto

Dal Tribunale è arrivato l’ordine di cessare immediatamente qualsiasi forma di collaborazione. Ecco tutti i dettagli

L’inizio del Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino. In casa Ferrari cresce l’attesa per una stagione che a Maranello sperano sia finalmente vincente. Le fiches sono tutte puntate su Lewis Hamilton, che John Elkann ha voluto a tutti i costi per tornare a vincere quel titolo Piloti che manca dal 2007.

Le ambizioni (da titolo) di Leclerc

Ma Leclerc non starà a guardare. Il monegasco ha sete di vittorie, di migliorare il terzo posto dell’anno scorso per, perché no, puntare direttamente al primo. Vedremo se le ambizioni di Leclerc saranno di disturbo al pilota inglese, che andrà a caccia del suo ottavo Mondiale.

Test in Bahrain non esaltanti

Va detto, però, che gli ultimi test in Bahrain non sono stati soddisfacenti, in primis per lo stesso Leclerc. Il quale al termine non è riuscito per nulla a celare il suo malcontento. “Rispetto alle mie sensazioni, come ho detto già parecchie volte, c’è ancora molto lavoro da svolgere per essere pronti a Melbourne” nel weekend del 14-16 marzo.

Tests done 🏎️

See you in 1 month Bahrain 🇧🇭 pic.twitter.com/CCq2opddfd — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) March 1, 2025

Ferrari non all’altezza della McLaren

Nella Formula 1 di oggi, a fare la differenza è anzitutto il livello della monoposto. E quello della Ferrari – ma garanzie ora non le dà nemmeno la Red Bull – non sembra essere ancora da titolo, almeno all’altezza della McLaren vincitrice del Costruttori nel 2024 e andata fortissimo in Bahrain.

Ferrari, vittoria in Tribunale: ‘sconfitta’ l’Aston Martin

In attesa della pista la Ferrari ha ottenuto una vittoria… In Tribunale. La ‘Rossa’ ha avuto la meglio sul suo ex ingegnere, Enrico Cardile, passato all’Aston Martin per ricoprire il ruolo di Chief Technical Officer. L’annuncio è arrivato il 9 luglio scorso.

Ferrari e Aston Martin avevano cercato senza successo di trovare un’intesa per ridurre il periodo di attesa in vista di un nuovo incarico. Come riporta ‘La Repubblica’, alla fine il Tribunale di Modena ha dato in sostanza ragione al team di Maranello, ordinando a Cardile di cessare immediatamente qualsiasi forma di collaborazione già esistente con Aston Martin.

Questo fino al prossimo 18 luglio, quando l’ex Ferrari – nel bel mezzo del Mondiale – potrà riprendere ufficialmente a lavorare per la Scuderia di Lawrence Stroll.