Gioia Berrettini, il titolo è suo: torna al trionfo

Il tennista romano ha vinto in finale contro lo statunitense Paul: arriva così a sorpresa l’undicesimo titolo della carriera

È un gran momento per Matteo Berrettini. Il tennista romano è tornato il ‘Martello’ di tempi d’oro e, soprattutto nella Top 30 del ranking ATP quasi due anni dopo l’ultima volta.

Dopo Rotterdam, Qatar e Dubai, Berrettini si appresta a scendere in campo negli States per il Sunshine Double: Indian Wells e Miami Open. Il classe ’96 è testa di serie numero 28 nel tabellone di Indian Wells, dove svetta un certo Zverev.

Possibile rivincita con Zverev

Questo significa che esordirà al secondo turno, contro il vincente della sfida tra lo spagnolo numero 52 Carballes Baena, e l’australiano O’Connell, numero 75. Al terzo turno possibile rivincita con Tsitsipas, che lo ha battuto giorni fa sul cemento degli Emirati Arabi.

In attesa di O’Connell o Baena… Berrettini batte Tommy Paul: “L’uomo più figo del tennis”

In attesa di rivederlo all’opera a Indian Wells, Berrettini si dà sempre un gran da fare sui social. Nella fattispecie su Instagram, dove ha replicato con l’hashtag #11 al post del podcast ‘Nothing Major’ che lo ha eletto – su indicazione degli ascoltatori – come il tennista più bello del circuito. In finale se l’è giocata, battendolo, contro lo statunitense Tommy Paul.

“Vi presentiamo il primo vincitore del tennis maschile di SEMPRE #HottieBracket – si legge sotto al post dedicato al romano (vedi foto in alto) del podcast con protagonisti gli ex giocatori americani Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock – Hai votato Matteo Berrettini come l’uomo più FIGO del tennis“.

Lui ha commentato con il numero 11 perché, simpaticamente, considera tale riconoscimento una sorta di undicesimo titolo della sua carriera.

Indian Wells 2025: il tabellone maschile completo

Sarà testa di serie (n.15), e di conseguenza salterà il primo turno anche Lorenzo Musetti. Gli altri italiani, da Flavio Cobolli a Matteo Arnaldi passando per Lorenzo Sonego, Luca Nardi e Luciano Darderi inizieranno invece subito. Ecco il tabellone maschile completo di Indian Wells 2025:

Sezione 1

Alexander Zverev [1] vs bye

Miomir Kecmanovic vs Tallon Griekspoor

Fabian Marozsan vs Pedro Martinez

Giovanni Mpetshi Perricard [29] vs bye

Tomas Machac [19] vs bye

Alexander Bublik vs Qualifier

Roberto Bautista Agust vs Qualifier

Frances Tiafoe [16] vs bye

Holger Rune [12] vs bye

Corentin Moutet vs Jordan Thompson

Jaume Munar vs Nishikori Kei

Ugo Humbert [18] vs bye

Matteo Berrettini [28] vs bye

Roberto Carballes Baena vs Cristopher O’Connell

Thiago Seyboth Wild vs Alexandre Muller

Stefanos Tsitsipas [8] vs bye

Sezione 2

Casper Ruud [4] vs bye

Marcos Giron vs Qualifier

Zizou Bergs vs Qualifier

Alexis Popyrin [26] vs bye

Arthur Fils [20] vs bye

Zhang Zhizhen vs Qualifier

Roman Safiullin vs Reilly Opelka [WC]

Lorenzo Musetti [15] vs bye

Tommy Paul [10] vs bye

Tristan Boyer [WC] vs Aleksandar Vukic

Cameron Norrie vs Luca Nardi

Jiri Lehecka [23] vs bye

Alex Michelsen [31] vs bye

Qualifier vs Flavio Cobolli

Bu Yunchaokete vs Nishesh Basavareddy [WC]

Daniil Medvedev [6] vs bye

Sezione 3

Andrey Rublev [7] vs bye

Matteo Arnaldi vs Aleksandar Kovacevic

Alexander Shevchenko vs Rinky Hijikata

Brandon Nakashima [32] vs bye

Karen Khachanovc [22] vs bye

Tomas Martin Etcheverry vs Jakub Mensik

Mariano Navone vs Learner Tien

Ben Shelton [11] vs bye

Jack Draper [13] vs bye

Jacob Fearnley vs Joao Fonseca [WC]

Benjamin Bonzi vs Jenson Brooksby [PR]

Felix Auger-Aliassime [17] vs bye

Alejandro Tabilo [30] vs bye

Qualifier vs Dusan Lajovic

Qualifier vs Sebastian Baez

Taylor Fritz [3] vs bye

Sezione 4

Novak Djokovic [6] vs bye

Qualifier vs Nick Kyrgios [PR]

Mackenzie McDonald [WC] vs Alejandro Davidovich Fokina

Francisco Cerundolo [25] vs bye

Hubert Hurkacz [21] vs bye

Luciano Darderi vs Facundo Diaz Acosta

David Goffin vs Lorenzo Sonego

Alex de Minaur [9] vs bye

Grigor Dimitrov [14] vs bye

Arthur Rinderknech vs Nuno Borges

Jan-Lennard Struff vs Gaël Monfils

Sebastian Korda [24] vs bye

Denis Shapovalov [27] vs bye

Qualifier vs Qualifier

Quentin Halys vs Qualifier

Carlos Alcaraz [2] vs bye