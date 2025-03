La Fiorentina cade ad Atene: il Panathinaikos vince 3-2

Sconfitta per la Fiorentina contro il Panathinaikos: la formazione di Raffaele Palladino perde 3-2 in Grecia nella gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League.

Panathinaikos-Fiorentina, le formazioni ufficiali

PANATHINAIKOS (3-4-2): Dragowski Arao, Ingason, Maksimovic; Kotsiras, Ounahi, Siopis, Mladenovic; Teté, Swiderski, Djuricic. All. R. Vitoria.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Gosens, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Fagioli, Mandragora, Richardson, Beltran, Dodò, Kean. All. R. Palladino.

La partita

Il Panathinaikos va subito in vantaggio: al 5′ Djuricic fa un’incursione e serve Maksimovic, che di tacco indirizza il pallone a Swiderski. Il polacco con un sinistro a giro sotto l’incrocio sorprende Terracciano per l’1-0 dei padroni di casa. La Fiorentina prova a reagire qualche minuto più tardi con un colpo di testa di Ranieri che però termina alto. Al 19′, però, arriva il raddoppio dei greci: Djuricic tira in porta, Terracciano non riesce a bloccare il pallone. Maksimović, a pochi passi dalla porta, insacca facilmente.

La Fiorentina però non esce dalla partita e al 20′ accorcia le distanze: Gosens crossa forte al centro, sul secondo palo arriva Beltran che insacca di testa. Due minuti più tardi e i ragazzi di Palladino la pareggiano: Gosens, ancora lui, crossa arretrato per Fagioli: la mezzala di prima intenzione beffa Dragowski per il 2-2. Al 38′ occasione Fiorentina: Dragowski esce male, Mandragora non riesce a insaccare. Al 44′ rete di Matias Moreno annullata dal VAR per fuorigioco. Nel secondo tempo i padroni di casa tornano in vantaggio: Tete, al 53′, arriva in corsa e, con un tiro perfetto di sinistro, supera Terracciano. La Viola prova il forcing finale, le due squadre giocano a viso aperto fino alla fine ma il risultato non cambia.

La Fiorentina perde dunque 3-2 contro il Panathinaikos nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Dopo questa sfida, per i ragazzi di Raffaele Palladino sarà nuovamente tempo di concentrarsi sul campionato. Sabato 9 marzo alle 15 ci sarà la sfida sul campo della Fiorentina, vitale per i sogni europei della Viola. Giovedì 13, invece, alle ore 21, ci sarà il ritorno della sfida contro il Panathinaikos, questa volta al Franchi.