Marquez in pericolo, la rivelazione fa tremare: “Ho paura”

Le ultime sul pilota spagnolo che ha stravinto il primo Gran premio del Mondiale MotoGP 2025: “Un momento difficile e ha deciso di lasciare la squadra”

La rivelazione su Marquez sorprende, anche se fino a un certo punto. Ci sta in questi momenti, che lo spagnolo sta vivendo come giusto che sia: alla grande, pieno di entusiasmo dopo lo straordinario debutto al primo Gran premio MotoGP dell’anno.

Marquez ha rispettato i pronostici, arrivando per primo al traguardo e piazzandosi subito in testa al Mondiale. Quello vissuto in Thailandia, per la prima volta col team ufficiale Ducati, è stato il più bella della sua vita stando alle sue stesse parole rilasciate immediatamente dopo il trionfo.

“Devo ringraziare Ducati perché, fin dal primo test, mi sono sentito bene con loro. Per me è fondamentale essere molto affiatato con il team e questo mi aiuta tantissimo e mi da fiducia – le sue parole a ‘Sky Sport MotoGP’ – Sono felice e sono veloce, tutto questo aiuta. È il weekend più bello della mia vita, perché abbiamo fatto primo e secondo in tutte le sessioni”.

¿Estoy en un sueño? Pellizcadme, por favor! Lo vivido este fin de semana ha sido increíble! Arrancar esta nueva etapa en @ducaticorse con un GP perfecto y poder compartir las dos primeras posiciones con mi hermano @alexmarquez73 🥹 Sin palabras!!#mm93 #thaigp pic.twitter.com/5hebWyeVdS — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 2, 2025

Marquez non deve però esagerare, bensì tenere i piedi per terra. È in sostanza questo il messaggio che (gli) lancia mamma Roser Alentà, che a differenza di papà Julià, presente a Buriram, ha assistito alla gara del figlio, anzi dei figli (Alex è arrivato secondo) dalla sua Spagna.

Mamma Marquez: “Ho un po’ paura, deve tenere sotto contro l’euforia”

“Ho un po’ paura, temo che Marc e Alex si lascino trasportare – la confessione ad ‘As’ della signora Roser – Non mi piace che Marc sia già considerato campione del mondo. In Thailandia è andato tutto bene, però deve continuare ad andare forte per tutto l’anno e tenere sotto controllo l’euforia“.

La mamma di Marquez ha rivelato quanto lei fosse contraria al passaggio dalla Honda alla Ducati dopo undici anni e ben 6 titoli Mondiali (l’ultimo nel 2019).

“Era un momento difficile e lui aveva deciso di lasciare la sua squadra. Gli dissi di non farlo perché la Honda rappresentava la sua famiglia. Lui mi risposte che, se avessi voluto vederlo felice, avrei dovuto assecondarlo. Alla fine – ha dichiarato in conclusione – ammetto che Marc ha preso la scelta giusta”.