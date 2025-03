Panathinaikos-Fiorentina, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaniolo e Kean!

Continua oggi il cammino europeo della Fiorentina: alle 18.45, infatti, la formazione di Raffaele Palladino sarà impegnata in Grecia. Trasferta ostica in casa del Panathinaikos, queste le scelte ufficiali da parte dei due allenatori.

Panathinaikos-Fiorentina, le formazioni ufficiali

PANATHINAIKOS (3-4-2): Dragowski Arao, Ingason, Maksimovic; Kotsiras, Ounahi, Siopis, Mladenovic; Teté, Swiderski, Djuricic. All. R. Vitoria.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Gosens, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Fagioli, Mandragora, Richardson, Beltran, Dodò, Kean. All. R. Palladino.

Il programma delle italiane

Dopo l’importante vittoria dell’Inter in Champions League in trasferta nell’andata degli ottavi contro il Feyenoord grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez, oggi scende in campo l’Europa e la Conference League con le altre tre italiane qualificate. Roma, Lazio e Fiorentina con le formazioni di Baroni e Palladino che giocheranno in trasferta rispettivamente in Repubblica Ceca e Grecia, mentre la squadra di Ranieri ospiterà all’Olimpico gli spagnoli dell’Athletic.

La Roma non avrà a disposizione Paredes perché squalificato con Claudio Ranieri che recupera in extremis Celik, la Lazio non potrà contare sull’infortunato Zaccagni e il lungodegente Castellanos, mentre la Fiorentina è in Grecia senza Colpani e Fagioli con Kean che si riprenderà il centro dell’attacco.

Un’occasione importante importante per le italiane soprattutto per quanto riguarda il Ranking UEFA dopo le clamorose eliminazioni di Juventus, Atalanta e Milan dai play-off di Champions League che hanno permesso alla Spagna di superare l’Italia al secondo posto in classifica.

Kean di nuovo a disposizione! Il comunicato

L’attaccante Moise Kean può tornare a svolgere regolarmente la sua attività sportiva, lo fa sapere la Fiorentina tramite una nota ufficiale diramato attraverso il proprio sito.

“ACF Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona -Fiorentina. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica”.