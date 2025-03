Ranking UEFA, l’Italia mette pressione alla Spagna: ecco cosa servirà la prossima settimana!

Prosegue serratissima la lotta per il posto extra in Champions League. Con i risultati di questa sera c’è un nuovo aggiornamento relativo al ranking UEFA. Ed è un aggiornamento positivo per l’Italia grazie alla vittoria della Roma sull’Athletic Bilbao.

LA TOP FIVE DEL RANKING UEFA La classifica è ovviamente ancora tutta da scrivere e in via di definizione, ma al momento la situazione è la seguente: 1) INGHILTERRA 22.178 PUNTI 2) SPAGNA 19.892 PUNTI 3) ITALIA 18.937 PUNTI 4) GERMANIA 16.671 PUNTI 5) PORTOGALLO 16.250 PUNTI Queste le prime cinque posizioni dal ranking, inutile dire che la Roma dovrà battere l’Athletic Bilbao per far acquisire punti all’Italia con la Spagna che ne perderebbe di importanti. Nulla è ancora deciso