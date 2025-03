Roma-Athletic Bilbao, le formazioni ufficiali: la scelta su Cristante e Dybala!

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra la Roma e l’Athletic Bilbao, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

Roma-Athletic Bilbao

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Yuri Berchiche, Vivian, Yeray, de Marcos; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Sannadi. All.: Valverde



Le parole di Ranieri in conferenza stampa

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Sono tutti recuperati?

“Stanno tutti bene, arruolatili e disponibili”.

Bruno Pizzul. Un ricordo.

“Quando ho visto la notizia mi è venuto un groppo. Bruno era una persona stupenda oltre un ottimo giornalista. Mi dispiace tanto”.

Cosa sta accadendo con Hummels?

“Ma perchè andate sempre a cercare queste cose? Io capisco quando la Roma va male che mettete il coltello nella piaga, Ma non c’è nulla. Lui tranquillo si va a vedere Roma. Non c’è nessuna cosa. Andiamo d’amore e d’accordo. Con tutti”.

Su Pellegrini?

“Lui si diverte e non lo dimostra. E’ un ragazzo molto introverso e vorrei che fosse più leggero. Ha qualità”.

Ha idea del che tipo formazione vuole vedere domani?

“Tra stasera e domani farò le mie considerazioni poi deciderò. L’esperienza di tutti conta tantissimo”.

Negli ultimi 4 anni la Roma ha fatto bene. Lo usa come incentivo?

“No, è acqua passata. Non macina più. Dobbiamo scrivere il futuro. Questo gli dirò”.

Quali sono le insidie dell’Athletic?

“Una squadra ben costruita con un senso sei appartenenza meravigliosa. Saranno 3 milioni di persone che trovano giocatori idonei e non sono mia retrocessi. Sta sulle ali dell’entusiasmo. Difficile qua e difficile là”.

Quanto cambia la preparazione dal Como all’Athletic? e poi quanto sposta la presenza di Suncet?

“Da Como al Bilbao cambia molto perchè l’Athletic cambia con la presenza o meno di alcuni dei suoi giocatori. Con Suncet o senza sarà totalmente un’altra partita ma bisogna vedere se gioca. Magari è stato convocato per fare gruppo”.

Il programma delle italiane

Dopo l’importante vittoria dell’Inter in Champions League in trasferta nell’andata degli ottavi contro il Feyenoord grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez, oggi scende in campo l’Europa e la Conference League con le altre tre italiane qualificate. Roma, Lazio e Fiorentina con le formazioni di Baroni e Palladino che giocheranno in trasferta rispettivamente in Repubblica Ceca e Grecia, mentre la squadra di Ranieri ospiterà all’Olimpico gli spagnoli dell’Athletic.

La Roma non avrà a disposizione Paredes perché squalificato con Claudio Ranieri che recupera in extremis Celik, la Lazio non potrà contare sull’infortunato Zaccagni e il lungodegente Castellanos, mentre la Fiorentina è in Grecia senza Colpani e Fagioli con Kean che si riprenderà il centro dell’attacco.

Un’occasione importante importante per le italiane soprattutto per quanto riguarda il Ranking UEFA dopo le clamorose eliminazioni di Juventus, Atalanta e Milan dai play-off di Champions League che hanno permesso alla Spagna di superare l’Italia al secondo posto in classifica.