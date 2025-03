Inter, domani c’è il Monza. Inzaghi mischia le carte, attacco rivoluzionato! E un dubbio a centrocampo

Domani sera l’Inter scenderà in campo contro il Monza: una gara da non sbagliare per restare incollati al Napoli. Simone Inzaghi potrebbe mischiare le carte in tavola, nel 3-5-2 potrebbe esserci ancora Martinez, mentre il reparto arretrato potrebbe essere formato da Pavard, De Vrij e Bisseck. Sugli esterni Dumfries e Bastoni, dubbio Frattesi-Barella per accompagnare Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo, mentre il tandem d’attacco potrebbe essere formato da Taremi e Correa.

La probabile formazione dei nerazzurri

Martinez;

Pavard, De Vrij, Bisseck;

Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni;

Taremi, Correa

Inter in campo dopo la vittoria sul Feyenoord: qui la cronaca della gara

Un’Inter in piena emergenza e visibilmente stanca in molti suoi elementi, sforna una prova da grande squadra e batte 2-0 il Feyenoord grazie alle reti dei suoi due attaccanti principi, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Ed il risultato poteva anche essere più netto: Zielinski ha sbagliato il rigore del possibile 3-0. Un risultato che pesa tantissimo nell’ottica della sfida di ritorno: alla squadra di Van Persie servirebbe una vittoria con più di due gol di scarto a San Siro per poter passare il turno.