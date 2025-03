Como, Fabregas: “Non sono soddisfatto! Arbitro? Non parlo”

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Venezia: “Non sono soddisfatto, faccio i complimenti al Venezia che non molla mai. Abbiamo fatto un buon primo tempo, mancava forse qualcosa, ma prestazione di carattere e di qualità contro squadre che si abbassano così. Difficile fare gol al Venezia, non abbiamo saputo gestire la gara dopo 65 minuti, potevamo fare meglio. Diao era stanco, sta facendo Ramadan e forse non era al meglio. Loro hanno calciato poco in porta e ti lasciavano giocare. Dobbiamo migliorare tantissimo e lo dico anche se avessimo vinto 1-0. Nico Paz? E’ talentuoso ma deve agire un po’ di iniziativa sua, qualità e talento sono con lui. Deve fare la differenza, migliorare e crescere, lo stiamo aiutando”.

Il Como ha perso 19 punti dopo essere stato in vantaggio. Cosa ne pensa?

“Si deve migliorare su tutto. Siamo una famiglia, questa la nostra mentalità, Smolcic mi ha chiesto scusa: avanti così. Non ci sono problemi, domani ripartiamo tutti assieme”.

Come giudica l’arbitro?

Non mi far parlare. Il recupero nel finale un po’ eccessivo ma non aggiungo altro”.

Ho parlato alla squadra negli spogliatoi?

“No non ho detto niente, bisogna capire quando parlare e quando no. Domani faremo allenamento e con calma parliamo un po’ della partita, poi lunedì riposo e martedì ripartiamo per andare a San Siro”.