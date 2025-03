Djokovic al posto di Sinner: il ribaltone sconvolge il tennis

Viene quasi naturale chiedersi se Novak Djokovic abbia qualche segreto per ingannare il tempo. Dopo l’infortunio agli Australian Open, che lo ha costretto al ritiro in semifinale, in molti pensavano che il serbo sarebbe rimasto fermo per settimane.

Invece, eccolo lì, a Doha, a sorprendere tutti con un rientro lampo. Il guizzo, però, non è bastato: un Berrettini in gran forma lo ha mandato a casa al primo turno, segnando una delle sconfitte più precoci della carriera del numero uno del mondo. Ma se c’è una cosa che Djokovic ha sempre dimostrato è che non si arrende mai. Nonostante la batosta in Qatar e i dubbi sulla sua condizione fisica, ha deciso di puntare su Indian Wells e Miami, due tornei che non gioca da anni. Nessuno se lo aspettava, eppure eccolo lì, pronto a dare la caccia al suo centesimo titolo in carriera.

A rendere tutto più interessante è la rivalità con Jannik Sinner. L’azzurro ha dominato in Australia, rubandogli la scena, tuttavia i due non si incroceranno a Indian Wells a causa dello stop inflitto al numero uno del mondo. Tra i due non è solo una questione di ranking: c’è anche il caso clostebol a mettere benzina sul fuoco. Djokovic, sempre molto attento alle tematiche antidoping, ha commentato con fermezza la vicenda che ha visto coinvolto (e poi assolto) Sinner. Il fuoco della competizione è sempre acceso e Djokovic vuole dimostrare di essere ancora il padrone del circuito.

Roddick su Djokovic: “Non pensavo ce la facesse”

L’infortunio alla coscia di Djokovic ha lasciato partire numerose polemiche, quando il serbo è stato tacciato di poca professionalità per aver lasciato gli AO 2025 per un infortunio che secondo alcuni era inesistente. L’ex numero uno del mondo in quell’occasione non tardò a rispondere a suo modo, così pubblicò sul suo profilo Instagram le immagini degli esami radiologici effettuati, in modo da zittire tutti. Inutile dire che riuscì nel suo intento.

A proposito di quell’infortunio, Andy Roddick ha speso parole di stupore durante il suo podcast Served with Andy Roddick: “Novak è stato fantastico in Australia. Ha battuto Tomas Machac e Jiri Lehecka, che da quel momento hanno continuato a giocare alla grande. Batte Carlos Alcaraz e si fa male mostrando l’immagine dello strappo. Non pensavo che avremmo visto Novak in campo a Indian Wells”. Un bel colpo quindi per gli organizzatori di Indian Wells, che hanno dovuto fare a meno di Jannik Sinner: “Ottimo per gli organizzatori del torneo: perdi Sinner, ma ottieni Djokovic. È un buon compromesso per loro: perdono il numero uno del mondo e all’improvviso ritrovano Nole”.