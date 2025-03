Inter-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta su Sommer e Barella

Questa sera l’Inter scenderà in campo contro il Monza: una gara da non sbagliare per restare incollati al Napoli. Le formazioni ufficiali.

Inter-Monza, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2) – J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Arnautovic, Lautaro. All.: Inzaghi. MONZA (3-5-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Birindelli; Pedro Pereira, Bianco, Zeroli, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Dany Mota. All. Nesta.

Un’Inter in piena emergenza e visibilmente stanca in molti suoi elementi, sforna una prova da grande squadra e batte 2-0 il Feyenoord grazie alle reti dei suoi due attaccanti principi, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Ed il risultato poteva anche essere più netto: Zielinski ha sbagliato il rigore del possibile 3-0. Un risultato che pesa tantissimo nell’ottica della sfida di ritorno: alla squadra di Van Persie servirebbe una vittoria con più di due gol di scarto a San Siro per poter passare il turno.