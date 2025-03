Milan, Conceicao: “L’atteggiamento? Dipende anche dall’avversario”

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato così di Christian Pulisic dopo il successo 2-3 a Lecce: “Partendo dalla fascia si trova molto bene nel corridoio centrale, poi dipende dalla partita. Oggi ha cominciato a sinistra, lui è un giocatore di grandissime qualità tecniche e molto intelligente. Può giocare dietro la punta o sulle fasce, ma venendo dentro è la miglior posizione“.

Perché non si vede sempre questo atteggiamento: “Delle volte non è l’atteggiamento, ma dipende anche dall’avversario. A me piace lavorare sul campo, questa non è una scusa ma l’aggressività e il pressing che vogliamo oggi è stata più alta. Non sono per niente felice per essere uscito dalla Champions League, ma adesso abbiamo più tempo. I ragazzi hanno carattere e si è visto anche oggi in partita“.

Milan, ancora Conceicao

Il tecnico rossonero ha parlato così a DAZN: “Abbiamo avuto un po’ più di tempo in settimana per preparare la partita, sapevamo i punti di forza e le debolezze del Lecce. Abbiamo fatto due gol annullati, nel secondo tempo non siamo entrati come volevamo noi e loro hanno fatto il secondo gol. Sembrava difficile ribaltarla, poi è venuto fuori il carattere. Io ho messo giocatori offensivi e alla fine è andata bene. Devo fare i complimenti alla squadra, per come ha lavorato anche durante la settimana con l’atteggiamento corretto che mi è piaciuto molto“. Sarà una settimana più tranquilla: “Vediamo (ride ndr)“.

Pulisic dopo il successo

Christian Pulisic, autore di una doppietta decisiva per il successo del Milan sul campo del Lecce, nel post-partita è intervenuto al microfono di Milan Tv: “E’ molto importante vincere, ci dà molta fiducia in questo momento difficile“. Era tanto che non segnavi: “Era un momento difficile anche per me, voglio segnare sempre ma negli ultimi tempi non è successo“. Ci credevi anche sul 2-0 per il Lecce: “Questa partita è la storia della stagione: facciamo bene, abbiamo 5-6 occasioni, loro fanno un tiro e segnano. Ma ho sempre creduto di vincere la partita, anche sul 2-0 per loro“.