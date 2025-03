Monza, Nesta: “Rammarico per il gol di Arnautovic”

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko 3-2 contro l’Inter: “Il rammarico è che abbiamo preso gol all’ultimo minuto del primo tempo. Poi magari ci fanno tre gol lo stesso, ma andare sul 2-0 negli spogliatoi sarebbe stato meglio. Abbiamo seguito il piano gara, siamo stati efficaci e sono contento: quando la gara va avanti c’è chi ha giocato tanto e arriva la stanchezza. Loro mettono dentro Thuram e altri, ci sta abbassarsi. Un po’ troppo, però è anche l’Inter che decide di farti stare lì“.

Avete pagato la condizione fisica?

“Si può fare sempre qualcosa in più, la palla è andata spesso in area. Ma la squadra ha tenuto: Izzo, Bianco, Pereira, Kyriakopoulos hanno giocato tutte le partite. Poi Keita magari non ha i 90 minuti, qualcuno è un po’ indietro. E poi ci sta che l’Inter ti metta lì, anche se stai bene: io sono contento dello spirito che abbiamo avuto, perdere appesantisce i giocatori ma fare una partita così a San Siro ci deve dare un’energia diversa. Da portare contro il Parma: è l’ultima chiamata, dobbiamo vincere se vogliamo salvarci e dargli addosso”.

Sugli errori e i singoli

Perché la squadra continua a ripetere errori già visti in altre partite?

“I gol che prendiamo sono tutti diversi… L’Inter ti schiaccia un po’, ci sta che la stanchezza arrivi e qualche sbavatura tu la faccia. Ci può stare, l’unica cosa che potevamo fare meglio è ricacciarli un po’ più lontani. Però la squadra è stata tosta: l’Inter va in giro per l’Europa e dà le giostre. Stasera faccio solo i complimenti alla squadra”.

Come ha visto Zeroli e Castrovilli?

“Zeroli è sveglio, un Bianco diverso ma sveglio. Castrovilli è un giocatore fantastico, non ha avuto continuità per gli infortuni. Spero abbia continuità, la scorsa settimana si è allenato un po’ meno. Ma sono soddisfatto”.

Sulle prossime gare

Avete tanti scontri diretti, oltre al Parma. C’è ancora spazio per recuperare?

“Lo so, lo conosco il calendario, ma penso solo al Parma. Da questa serata, anche senza punti, dobbiamo prendere energie e consapevolezzza. Io devo guardare la prossima: è decisiva per me, non vedo quelle dopo. Dobbiamo fare trenta punti: io ci credo, sennò stavo a casa. L’ho già detto”.

Firmerebbe per giocare dieci partite così a livello di prestazione?

“Come base questa non è male, bisogna fare i punti. A volte possiamo anche giocare male, fare schifo, e vincere 1-0: nella mia vita mi è capitato. A me fa piacere se giochiamo bene, però il risultato è fondamentale”.