Rescissione UFFICIALE, svolta improvvisa: via dal club

La decisione era già nell’aria ed è ora arrivato anche il comunicato ufficiale: firmata la rescissione con il suo club.

La notizia era già nell’aria ormai da tempo, ed ora che il campionato si è concluso è arrivato anche l’annuncio definitivo. Dopo l’addio nel mese di dicembre di Ivan Zaytsev, anche un altro grande protagonista della pallavolo italiana degli ultimi anni conclude prima del previsto la sua avventura con Monza. Dopo l’incredibile salvezza raggiunta nell’ultima giornata contro il Cisterna, anche Osmany Juantorena saluta ufficialmente la Vero Volley.

Una separazione che era apparsa ormai scontata dopo i numerosi infortuni che hanno condizionato tutta la stagione dello schiacciatore italo-cubano, che di fatto non è stato quasi mai a piena disposizione di Coach Eccheli. Problemi, acciacchi vari e continue ricadute hanno tenuto il pallavolista lontano dai campi, ed ora, alla soglia dei 40 anni, Juantorena potrebbe anche valutare l’addio definitivo allo sport.

Rescissione ufficiale, Juantorena lascia Monza

“Il Consorzio Vero Volley, di comune accordo con lo schiacciatore Osmany Juantorena, comunica la rescissione del contratto con effetto immediato per dare la possibilità al giocatore di effettuare cure mediche da qui alla fine della stagione”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla società lombarda. Termina dunque così l’avventura del pallavolista cubano, naturalizzato italiano, con la maglia di Monza.

La separazione permetterà quindi a Juantorena di tracciare un iter di recupero differente, anche se, come già scritto in precedenza, potrebbe pure valutare il ritiro definitivo considerata l’età e i problemi fisici. Lo schiacciatore era arrivato a Monza meno di un anno fa, nel maggio 2024, dopo le esperienze con Trento (2009-2013), Civitanova (2015-2022) e Modena (2023-2024). In carriera ha vinto 6 campionati italiani, 6 Coppe Italia, 3 Champions League e 5 Mondiali per Club. Ma Juantorena è stato anche per anni un punto fermo della Nazionale italiana, di cui è stato capitano fino al 2016, anno dello storico argento alle Olimpiadi di Tokyo.

Per quanto riguarda il Consorzio Vero Volley, invece, si prepara a tornare in campo martedì 11 marzo per il derby italiano di Champions. La formazione di Eccheli si gioca l’andata dei quarti di finale contro i campioni d’Italia di Perugia. Una sfida chiaramente complicata, che tuttavia i brianzoli potranno affrontare con più leggerezza dopo aver raggiunto la salvezza in campionato.