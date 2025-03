Serie A, il Venezia agguanta in extremis il Como: finisce 1-1. Parma-Torino termina 2-2

Si sono concluse da poco le prime due gare di questo sabato di Serie A: il Como pareggia 1-1 il Venezia, Parma-Torino termina 2-2.

Parma-Torino, le formazioni ufficiali

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

La partita

La gara si sblocca al 19′ con la rete di Elmas: Casadei tiene palla a centrocampo, e serve il macedone. Doppia finta su Delprato e conclusione sul secondo palo vincente per il vantaggio granata. Il Parma al 45′ va vicino al pari: conclusione di testa di Vogliacco, deviata in maniera non ottimale da Milinkovic. Palla sui piedi di Bonny, conclusione di potenza deviata sulla linea da Adams. Sulla terza conclusione, la palla termina sulla traversa. Al 62′ la pareggia Pellegrino: stop in area dell’attaccante e conclusione vincente. Al 73′ torna avanti il Toro: conclusione di Adams che è precisa e supera Suzuki. All’84’ Pellegrino firma il definitivo 2-2: calcio d’angolo battuto al centro per l’attaccante che trova il suo secondo gol. Termina 2-2 la sfida tra Parma e Torino.

Como-Venezia, le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Jack, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric.

La partita