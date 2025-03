Sinner fa festa, colpo di scena: come Nadal, Federer e Djokovic

“È il grande obiettivo”, anzi il sogno del tennista numero uno al mondo. Ma servirà un’impresa dopo tre mesi di squalifica

Sinner come Federer, Nadal e Djokovic. Ovvero tre Leggende del tennis mondiale, di cui solo una ancora in attività. Parliamo naturalmente del 37enne serbo, che di recente ha lanciato più di una frecciata all’attuale numero uno al mondo. Destinato a rimanere tale nonostante la squalifica di 3 mesi per il ‘caso’ Clostebol.

Ma torniamo al paragone tra l’altoatesino e quei mostri sacri di uno sport che nell’ultimo anno e mezzo ha visto aumentare il numero di appassionati e praticanti. E il merito è pure del classe 2001, di nuovo in campo a maggio, al Foro Italico per gli Internazionali di Roma.

Si tratta di un torneo importante che gli potrà fare comodo per prepararsi ai successivi, ben più prestigiosi e quelli a cui punta veramente per rendere il 2025 ancor più magico del 2024.

Sinner, sogno Grande Slam

Il grande obiettivo/sogno di Sinner è il Grande Slam. Vincere in una sola stagione tutti e quattro i Major, come appunto hanno fatto i signori citati poc’anzi: Federer, Nadal e Djokovic.

Come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera. A gennaio, infatti, Jannik ha conquistato gli Australian Open per il secondo anno consecutivo (è stato il primo Slam della sua carriera), col torneo australiano che fa parte proprio dei fab four.

Australian Open was incredible and it still feels unreal 💙🎾 Full AO vlog is now live on my YouTube channel! 🍿📺🏆 https://t.co/vevUK1sPIp pic.twitter.com/HYfvElGlbE — Jannik Sinner (@janniksin) January 31, 2025

Per chi non lo sapesse, gli altri appartenenti al cerchio magico sono il Roland Garros (dove l’anno scorso si arrese in semifinale contro Alcaraz, scoprendo però dopo di essere diventato il nuovo numero uno del ranking ATP), Wimbledon e lo US Open.

Il calendario dei tre Slam restanti:

Roland Garros 25 maggio-8 giugno

Wimbledon 30 giugno-13 luglio

US Open 25 agosto-7 settembre

“Cambierebbe tutto”

Sinner tornerà dopo tre mesi di inattività, inteso come mancanza di ritmo e stress partita, per questo la realizzazione del Grande Slam sarebbe un qualcosa di incredibile. “Qualora dovesse riuscirci – ha detto Dario Puppo durante l’ultima puntata di ‘Tennis Mania’ – poi la questione con quei tre là (cioè Federer, Nadal e Djokovic, ndr) cambierebbe tutta”.

“Ribadiso che vincere un tot numero di Slam – sottolinea Puppo in conclusione – è diventato un argomento da quando Sampras è arrivato a quota 14. Adesso la questione non è rilevante di quanti Slam vinci, ecco perché il Grande Slam è il grande obiettivo”.