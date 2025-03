Clamoroso in F1, Verstappen si tira fuori

“Al momento solo uno”: le dichiarazioni del pilota della Red Bull scuotono la Formula 1 a pochi giorni dall’inizio del Mondiale

Voleva soltanto provocare, la Ferrari ma anche il suo stesso team, o ci crede davvero in quello che ha detto? Stanno facendo rumore le dichiarazioni di Verstappen in un evento ViaPlay. Il pilota olandese ha parlato senza peli sulla lingua del Mondiale di Formula 1 che scatterà il prossimo weekend in Australia.

Altro che quinto titolo consecutivo, l’olandese spegne i riflettori su di sé accendendoli su Norris e Piastri, ovvero sui due colleghi della McLaren. Secondo il classe ’97, infatti, è la scuderia inglese la grande favorita.

Formula 1, Verstappen netto: “McLaren davanti a tutti”

“Quanti team possono lottare per il mondiale?”, gli è stato chiesto. E lui ha risposto così: “Al momento solamente uno, che ha un bel colore… L’arancione”. Chiarissimo il riferimento alla McLaren: “Sono chiaramente davanti a tutti – ha aggiunto Verstappen – Noi ci aspettavamo qualcosa di più nei test, ma c’è ancora tempo per esaminare i nostri dati”.

Nelle ultime prove in Bahrain, effettivamente la Red Bull non ha dato grandi garanzie di affidabilità. Per Verstappen la nuova vettura non potrà essere subito competitiva, e non è detto che lo diventerà col passare dei GP.

“C’è ancora tanto lavoro da fare – ha sottolineato – però come tante altre squadre speriamo di vedere grandi miglioramenti già a Melbourne. Dove non credo potremo lottare per la vittoria“.

Dietro le parole di Verstappen c’è magari anche un po’ di sana strategia. Concordata o meno, vai a saperlo, con i boss di Milton Keynes. Malignamente potremmo dire che ha lanciato pure delle ‘frecciate’ alla Ferrari, la quale non può che ambire al titolo – Piloti e Costruttori – con l’ingaggio di un certo Lewis Hamilton. A monoposto ferme, il suo primo grande rivale.

Ferrari come Red Bull, a inseguire la McLaren

Ma anche nel team di Maranello si vola bassi, segnale che più di qualcosa ancora non sia a posto. Lo ha fatto intendere Vasseur all’evento a Milano, come Leclerc al termine dei test in Bahrain. Dove, per l’appunto, la McLaren è andata fortissimo.

Del resto parliamo sempre della squadra che l’anno scorso ha vinto il titolo Costruttori, mostrando una crescita enorme nella seconda parte del Mondiale. Una crescita che sembra difficile da contenere, anche per un colosso come la Red Bull. Forse in quello che ha detto Verstappen ci crede veramente.