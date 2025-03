Il Napoli torna al successo e resta attaccato all’Inter: 2-1 alla Fiorentina

Dopo cinque partite senza vittoria, il Napoli torna al successo contro la Fiorentina per 2-1. Segnano i due attaccanti degli Azzurri, Lukaku e Raspadori, tenendo la squadra partenopea a -1 dall’Inter che ieri aveva battuto il Monza in rimonta per 3-2 a San Siro. La squadra di Antonio Conte resta agganciata alla prima posizione.

Napoli dominante, la Fiorentina resiste

La gara comincia in sordina con il Napoli che controlla il gioco, mentre la Fiorentina attende. La squadra di Conte accelera pian piano. La prima occasione è per Raspadori, ma il gol lo firma Lukaku al minuto 26, dopo una respinta su tiro del solito McTominay. Dopo la mezz’ora De Gea diventa protagonista con diversi interventi decisivi. E il Napoli ha diverse occasioni. Lo spagnolo salva sempre su Raspadori. Mentre Meret salva a sua volta su Moise Kean.

Di Lorenzo colpisce una traversa e ancora De Gea ha un gran riflesso su Lukaku, lasciando un po’ di amaro in bocca per il Napoli.

Raspadori raddoppia, Gudmundsson non basta

In avvio di secondo tempo, la Fiorentina entra con ben più determinazione, mentre il Napoli resiste. Nel momento migliore della squadra di Raffaele Palladino, gli Azzurri di Antonio Conte fanno il 2-0 con Raspadori al minuto 60. Quello dell’ex Sassuolo sembra il gol che chiude la gara a favore della formazione dell’ex tecnico dell’Inter. Invece, pochi minuti dopo, al 66° il duetto Gudmundsson e Kean porta l’islandese al tiro e conclude in rete con una grande conclusione a effetto. Nel finale la Fiorentina prova a spingere, ma il Napoli fa ottimo controllo della gara e protegge bene la porta di Meret. E il Napoli porta a casa tre punti fondamentali per la corsa allo Scudetto; mentre la Fiorentina si ferma ancora dopo il ko di Conference League. Prosegue, quindi, il duello scudetto in attesa del big match tra Juventus e Atalanta.