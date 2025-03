Roma, Ranieri: “Pellegrini? Oggi il capitano ci ha deliziato”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha analizzato così in conferenza stampa il successo 0-1 in casa dell’Empoli: “Io me lo aspettavo, quando fai tanto a volte raccogli meno. Quando giochi con una squadra che lotta per non retrocedere devi dare tutto fino all’ultimo. Gli avevo chiesto di calarsi nella partita, poi se abbiamo più qualità pensavo sarebbe venuta fuori. L’importante era crearle anche se è un peccato non averla chiusa. Non si può allenare il cinismo, ci sono giocatori con un certo dna ma poi a volte ne hai qualcuno in meno”

Sui singoli

Sui singoli: si è rivisto un ottimo Pellegrini: “Il capitano oggi ci ha deliziato, soprattutto nel primo tempo. Ha sempre giocato per la squadra mentre qualcuno ha giocato per se stesso. Ma non dico chi è”