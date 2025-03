Serie A, ecco le formazioni di Empoli-Roma: turnover per i giallorossi

Il 28° turno di Serie A mette di fronte due squadre agli antipodi per stato di forma: l’Empoli, in piena crisi, e la Roma, in grande ascesa. I toscani non vincono in campionato dall’8 dicembre e, da allora, hanno raccolto appena tre punti in dodici partite, frutto di tre pareggi e ben nove sconfitte. Una striscia negativa che ha fatto scivolare l’Empoli in piena zona retrocessione, rendendo ogni partita un’ultima spiaggia per la salvezza.

Di tutt’altro umore è la Roma, protagonista di una straordinaria rimonta dopo un avvio di stagione complicato. I giallorossi, grazie a undici risultati utili consecutivi, sono tornati prepotentemente in corsa per un piazzamento europeo. Con un gioco più solido e una mentalità ritrovata, la squadra capitolina si presenta alla sfida con l’obiettivo di allungare la serie positiva e consolidare le proprie ambizioni.

La partita si preannuncia quindi come un crocevia importante per entrambe le formazioni: l’Empoli ha disperato bisogno di punti per sperare nella salvezza, mentre la Roma vuole continuare a volare verso l’Europa. Chi avrà la meglio in questa sfida tra due squadre dal destino opposto?

Empoli-Roma: le scelte ufficiali

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.