Crollo Kalinskaya, altra batosta: è stata ignorata

‘Maledizione Sinner’ per la tennista russa, fresca di eliminazione a Indian Wells: “Solo sconfitte, ritiri e lacrime dopo la rottura col tennista azzurro”

Un’altra batosta, se così possiamo definirla, per Anna Kalinskaya. Stavolta mediatica per la tennista russa a quanto pare non più legata sentimentalmente al nostro Jannik Sinner. Evviva, la fine di mistero che a qualcuno non faceva dormire la notte. Sono ragazzi, nulla è eterno.

Tornando a bomba, che è successo alla 33esima nel ranking WTA? Le solite cose degli ultimi tempi: l’ennesima eliminazione da un torneo. Precisamente a Indian Wells, con la Kalinskaya che è stata buttata fuori dalla wild card Alycia Parks, numero 61 in classifica.

Maledizione Sinner

Tra il serio e il faceto, ‘Libero’ parla di “maledizione Sinner” per la tennista moscovita: “Dopo la rottura con Jannik Sinner avvenuto alla fine dello scorso anno, non ha avuto molta fortuna sul campo. Solo sconfitte, ritiri e lacrime. Insomma: delusioni su delusioni.

Prima il virus all’Australian Open che le ha impedito di disputare il torneo. E ora l’eliminazione clamorosa agli Indian Wells. Anna Kalinskaya non riesce più a vincere una partita“.

Roberta Vinci snobba la Kalinskaya: “Preferisco guardare le italiane”

Nemmeno l’extra-campo sorride all’ex dell’altoatesino, ancor prima ex di Kyrgios sempre più vicino al ritiro. Da evidenziare in tal senso le dichiarazioni di Roberta Vinci. Anche lei un ex, ma nel suo caso giocatrice di tennis, la Vinci ha letteralmente snobbato la Kalinskaya parlando alla ‘Fiera Racquet Trend’ di Milano.

A precisa domanda sull’atleta russa, la Vinci ha risposto che “È una brava tennista ma io preferisco guardare le italiane”, le sue parole a ‘Sportal.it’ prima di applaudire alla crescita del tennis femminile.

Tennis femminile che “non è soltanto Jasmine Paolini, la quale peraltro sta facendo molto bene. Ci sono anche altre ragazze, come per esempio Elisabetta Cocciaretto, per fare un altro nome”. Infine “c’è Sara Errani, che gioca ancora”.

Sogno Grande Slam

Vinci probabilmente non si perderà una gara del fresco ex (sicuro sicuro?) della Kalinskaya, Jannik Sinner il cui rientro in campo, come ormai arcinoto, è in programma al Foro Italico il prossimo maggio. In quegli Internazionali di Roma che un anno fa saltò a causa dell’infortunio all’anca.

L’obiettivo del classe 2001 in questo 2025, anzi il sogno è senza dubbio il Grande Slam. Come si dice, chi ben comincia – vedi la vittoria degli Australian Open – è a metà dell’opera.