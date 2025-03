Inter, domani c’è il Feyenoord. Emergenza sugli esteni, sorprese a centrocampo e in avanti. Le ultime!

Domani l’Inter scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ancora problemi di formazione per Simone Inzaghi che attuerà un turnover non dando però nulla di scontato. Si ripartirà dal 3-5-2 con Sommer tra i pali, terzetto difensivo formato da Pavard, Acerbi e Bisseck. Sugli esterni dovrebbero agire Dumfries e Carlos Augusto, in mezzo spazio a Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan. Il tandem d’attacco dovrebbe essere invece formato da Thuram e Taremi.

La probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Taremi.

Inzaghi in conferenza stampa

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Feyenoord.

Cosa passa nell’anima di un allenatore che ha 19 potenziali partite da affrontare?

“Il mio stato d’animo è molto buono. Chiaramente sono focalizzato sul Feyenoord in questo momento perché affrontiamo una squadra dopo che abbiamo vinto all’andata per 2-0 ma anche dopo essere passati da una partita, col Monza, che ci ha dimostrato che se non teniamo alta la concentrazione tutto diventa complicato. In questi anni abbiamo visto che ogni partita nasconde insidie”.

Hai qualche dubbio di formazione o farai qualche valutazione anche in vista dell’Atalanta?

“In base al campionato no. In base allo stato fisico dei giocatori sì perché abbiamo qualche affaticamento da valutare. Dobbiamo vedere come è andato l’allenamento di oggi, perché subito dopo sono arrivato qui in conferenza quindi non ho ancora avuto tempo. De Vrij e Lautaro non sono usciti con noi, lo avete visto. Ma ho buone sensazioni per entrambi, poi valuterò se impiegarli o no. E poi al di là dei soliti indisponibili si è aggiunto Zielinski che ha avuto un infortunio importante in un momento in cui non ci voleva, perché stava crescendo e ci stava dando una grossa mano. Mi dispiace tanto per lui, ma lo aspettermo come abbiamo fatto con altri compagni”.

Thuram e Calhanoglu sarebbe meglio averli in campo?

“Non lo so, sono due giocatori che sto valutando. Thuram , è inutile nasconderlo, sta combattendo da un mese con un problema che non lo fa allenare come prima. Sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni, è un ragazzo che non si tira indietro, ci dà una grande mano e adesso valuteremo. Ha fatto 60 minuti a Rotterdam, domenica è partito dalla panchina, oggi ha fatto un discreto allenamento e domani valuterò. Davanti non c’è Correa, ho gli altri quattro e vediamo domani per Lautaro , ma non dovrebbero esserci problemi a renderlo disponibile”.

Thuram e Calhanoglu sarebbe meglio averli in campo?

“Non lo so, sono due giocatori che sto valutando. Thuram , è inutile nasconderlo, sta combattendo da un mese con un problema che non lo fa allenare come prima. Sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni, è un ragazzo che non si tira indietro, ci dà una grande mano e adesso valuteremo. Ha fatto 60 minuti a Rotterdam, domenica è partito dalla panchina, oggi ha fatto un discreto allenamento e domani valuterò. Davanti non c’è Correa, ho gli altri quattro e vediamo domani per Lautaro , ma non dovrebbero esserci problemi a renderlo disponibile”.