Juventus, ora è un disastro (quasi) mai visto!

La serata della Juventus si chiude con il desolante quadro di una squadra inerme sotto i colpi dell’Atalanta, uno stadio semi-vuoto che fischia e la testa bassa dei calciatori. È la peggiore sconfitta della Juventus in epoca Allianz Stadium. Un disastro quasi senza precedenti. Per ritrovare uno 0-4 casalingo della Vecchia Signora bisogna tornare indietro di 58 anni. E nella serata di domenica 9 marzo, la squadra di Thiago Motta rischia di aver rovinato definitivamente tutto rispetto al rapporto con i tifosi. E ora qualche sarà il futuro di Thiago Motta alla Juve? Difficile saperlo. La sensazione è che la serata di oggi possa essere un capolinea, ancora di più di quello che era stata l’eliminazione contro l’Empoli.

Che fine ha fatto la Juventus?

La Juventus ha fatto una vera figuraccia. La squadra di Thiago Motta aveva finora perso una sola volta in campionato, contro il Napoli, in trasferta. La formazione di Motta è stata asfaltata dalla squadra di Gian Piero Gasperini sotto una marea di tiri e con una produzione offensiva clamorosa rispetto alla compagine torinese. Non c’è più la Juve, è una squadra lontanissima dal suo nome. Non è un’esagerazione dire che la squadra vista questa sera all’Allianz Stadium è quanto di più lontano dalla storia del club torinese. Un crollo clamoroso quello della formazione di Thiago Motta, uno di quelli talmente fragorosi difficilmente cancellabile all’interno di questa stagione e di questo progetto.

Motta comunque difende la squadra

E nonostante tutto ciò comunque Thiago Motta ha difeso la sua squadra, sottolineando come la Juve abbia perso equilibrio dopo il rigore, su cui non ha voluto polemizzare, e si sia riversata in avanti senza criterio prendendo poi tanti contropiede e quindi altre tre reti. Il tecnico però è stato decisamente meno duro rispetto alla gara con l’Empoli in Coppa Italia. Anzi, ha difeso la Juventus e ha ribadito che l’attuale rosa della Juventus ha ampi margini di miglioramento.

Tutte le altre sconfitte 4-0 della Juventus in campionato, in casa

4 luglio 1948, Juventus-Pro Patria 0-4

2 ottobre 1955, Juventus-Fiorentina 0-4

22 ottobre 1967, Juventus-Torino 0-4