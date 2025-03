Juventus, conseguenze gravi dopo la sconfitta contro l’Atalanta: calo clamoroso! L’accaduto

L’avvio delle contrattazioni per le azioni della Juventus in Borsa è stato da profondo rosso Il titolo della Vecchia Signora ha fatto registrare un calo addirittura del 5% a inizio seduta, a quota 3,115 euro, cedendo così tutti i guadagni conquistati nel corso della settimana passata, come riportato da CalcioeFinanza.it. La crescita del titolo della Juventus nel 2025 si riduce dunque a un +3%, ma, guardando agli ultimi 12 mesi, la performance resta positiva, con addirittura un +22%.

Le dichiarazioni di Motta dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus, in casa, 0-4 contro l’Atalanta, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN.

Stato d’animo di Thiago Motta.

”Sapevamo che era una partita complicata. Sapevamo che la squadra avversaria avrebbe giocato sul nostro errore. Senza polemica, è un peccato vedere una decisione così discutibile in una partita del genere. Poi siamo una squadra giovane, la seconda più giovane del campionato. Abbiamo continuato a voler andare avanti e l’Atalanta ci ha fatto male perché le abbiamo dato spazio. Siamo dispiaciuti di questa cosa. Di questa storia dello Scudetto, di sicuro non si parlerà più. Ci avete inserito voi. Ora dobbiamo ripartire contro una squadra come la Fiorentina”.