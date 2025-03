Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni e Lucca!

Questa sera la Lazio ospiterà l’Udinese nell’ultimo gara di questa giornata di Serie A. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori.

Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca

Le parole di Baroni dopo la sfida di EL

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen: “Sono contento per i ragazzi. E’ stata una partita dura, ci siamo calati in un calcio difficile per noi perché il Viktoria Plzen corre e ti porta pressione. Era difficile tenere palla a terra su questo campo, quindi la prestazione assume un valore ancora maggiore. Ci siamo spesi in termini di attenzione, sono contento per la squadra e per i tifosi. Il carattere e la voglia sono venuti fuori nel momento di difficoltà, fa tutto parte del nostro percorso di crescita”.

Che tipo di crescita possono dare queste vittorie?

“Le vittorie ti danno convinzione e mentalità. Ricordo sempre ai miei ragazzi che è la prestazione ad aiutare a crescere. Oggi abbiamo anche difeso bassi con ordine e sacrificio, sono contento perché abbiamo segnato il 19° gol negli ultimi quindici minuti e questo significa che la squadra ci crede sempre”.

Si può migliorare sulle situazioni da calcio da fermo?

“Sul gol subito ci voleva maggior attenzione, ma ci stiamo lavorando. Dobbiamo essere più attenti perché poi le gare si complicano”.