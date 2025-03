Udinese, Runjaic: “Felice del punto. Thauvin capitano vero”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato così in conferenza stampa dopo il pari esterno 1-1 contro l’Udinese: “Sono molto felice per come abbiamo giocato oggi con grande intensità e coraggio con il pallone. C’è una grande differenza tra oggi e la prima partita giocata ad agosto. Oggi abbiamo avuto lo stesso possesso palla della Lazio che è una delle squadre che fa più possesso del campionato. È stata un’ottima prestazione dal punto di vista fisico, tecnico e tattico. Sono molto felice di questo punto“.

Potevate fare anche qualcosa in più contro una Lazio stanca: “No, non ho rimpianti di nulla. Il calcio dall’esterno può essere visto in maniera diversa, ma dal punto di vista tattico e dell’intensità è stata una partita equilibrata. La Lazio è una squadra pericolosa, siamo stati molto attenti difensivamente e abbiamo avuto anche tante occasioni. Non credo che la Lazio fosse stanca, quando giochi in Europa sei preparato per giocare spesso e hanno avuto tempo per recuperare. Penso sia più facile giocare ogni 3-4 giorni perché puoi ruotare i giocatori e non pensi troppo, devi sempre essere attento e focalizzato sulle partite senza avere queste settimane lunghe con tanti allenamenti. Siamo contenti di questo punto, è un buon punto ottenuto qui“.

Sul gioco e l’attacco

Qual è il segreto della sua proposta di gioco: “Parliamo molto e lavoriamo molto sui dettagli, creiamo ogni settimana 2-3 sessioni video in piccoli gruppi e fa parte dell’allenamento. La cosa più importante è che i calciatori sono in fiducia e ci seguono, si divertono a giocare con il nostro approccio. Da inizio stagione è sempre stato così, ma all’inizio non siamo riusciti a unire tutti i pezzi per ottenere i risultati. Ora ci stiamo riuscendo e stiamo raccogliendo i risultati“.

Un’altra grande prestazione di Lucca e Thauvin. Ci sarà spazio per Sanchez e Iker Bravo: “Cosa pensi? Perché dovremo cambiare qualcosa che sta funzionando come la coppia Lucca-Thauvin che stanno facendo bene in entrambe le fasi. Abbiamo una situazione positiva con Alexis, Kieran Davis che è tornato, Iker Bravo, Pizarro e ci sono tante soluzioni. In questo momento preferisco la coppia Lucca-Thauvin, ma anche gli altri sono importantissimi durante la settimana. Come faccio a togliere Thauvin che è il nostro capitano? Sta facendo benissimo fin dal primo giorno, si è preso la responsabilità e sta giocando molto bene. Non c’è motivo per cambiare al momento, ma ci sono ancora partite da giocare e potremo fare delle rotazioni coinvolgendo anche chi sta giocando meno. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare duro, sicuramente ci sono giocatori che non sono soddisfatti perché giocano poco come Pafundi, che sta facendo un grandissimo lavoro durante la settimana. Devono avere pazienza, anche Alexis deve gestire questo momento ma è felice con la squadra e questa è la cosa più importante. Fare delle scelte non è facile ma fa parte del mio lavoro“.