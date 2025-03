L’asso brasiliano è nel mirino delle critiche: “Atteggiamento scandaloso!”

Una spiegazione che però non convince tutti in Brasile. All’inizio della settimana scorsa, infatti, l’ex attaccante di Barcellona e PSG è stato avvistato a Rio de Janeiro mentre si divertiva durante il famoso carnevale della città con la sua fidanzata Bruna Biancardi: “Neymar è indifendibile; non prende il calcio sul serio. L’infortunio non gli ha impedito di andare al carnevale. C’erano due dubbi sul ritorno di Neymar al Santos: come avrebbe reagito il suo fisico dopo un periodo così lungo senza giocare con regolarità e come sarebbe stato il suo comportamento professionale dopo un fallimento sportivo così clamoroso in Arabia Saudita. Avrebbe dovuto curarsi in questi giorni, invece…”, ha scritto un famoso giornalista brasiliano.

“Tutti ricordano il viaggio del numero 10 al Carnevale di Sapucaí. Anche se non era in grado di giocare, è normale che non abbia dato priorità alle cure?” , scrive UOL Esporte, parlando di atteggiamento “scandaloso” .

Il comunicato del Santos sul ritorno di Neymar