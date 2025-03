Non succede dal 2019, per Hamilton è un’ossessione: ultima occasione

Un record da eguagliare per il pilota Ferrari nel Mondiale di Formula 1 che scatterà nel prossimo weekend. Leclerc l’ultimo a riuscirci

Mancano appena cinque giorni all’inizio del nuovo Mondiale di Formula 1. Anche se gli ultimi test non gli hanno sorriso, il grande favorito al titolo piloti rimane lui: Max Verstappen. Le speranze della Ferrari, a quanto pare non ancora all’altezza della Red Bull, e soprattutto, delle velocissime McLaren, sono quasi tutte riposte in Lewis Hamilton.

Leclerc può dire e pensare quello che vuole, ma la realtà è questa: a Maranello hanno puntato tutte le fiches sull’inglese per provare a riprendersi quel titolo Piloti che manca dall’ormai lontanissimo 2007, quando trionfò Kimi Raikkonen.

Per conquistare quello Costruttori, l’ultimo nel 2008, una mano importante servirebbe dallo stesso monegasco, arrivato terzo l’anno scorso. Ma la rivalità tra lui e l’ex Mercedes, come ha detto più di qualcuno, rischia di rivelarsi un boomerang per la ‘Rossa’.

Ferrari, Hamilton può staccare Schumacher

Circa 50 milioni bonus esclusi. Tanto guadagnerà Hamilton nella stagione in cui potrebbe diventare il pilota della storia della Formula 1 ad aver vinto più Mondiali. Staccherebbe Michael Schumacher, che in bacheca ne ha 7 come il fresco quarantenne.

Raggiungere un traguardo del genere, rompendo il digiuno Ferrari dopo 25 anni, farebbe di lui un mito forse quasi al pari del pilota tedesco.

Hamilton, c’è Clark nel mirino

Nel Mondiale alle porte, inoltre, Hamilton potrà togliersi altri sfizi. O eguagliare dei record, come quello che ancora oggi appartiene al leggendario Jim Clark. Nel GP di Germania del 1965, al volante della Lotus, lo scozzese realizzò l’ottavo e ultimo Gran Chelem.

Il Gran Chelem è una sorta di Grande Slam: lo si realizza quando in un solo weekend si ottengono pole position, vittoria, giro più veloce e si trascorre tutto un Gran Premio al comando. Hamilton è a quota 6, quindi gliene mancano due – e non è poco – per raggiungere Clark. L’ultimo Gran Chelem del neo ferrarista è del 2019…

Gran Chelem: Verstappen insegue l’inglese L’ombra di Leclerc

In questa speciale classifica, Hamilton è appunto al secondo posto dietro solo allo ‘Scozzese volante’ tragicamente morto nel 1968 in Formula 2, sulla pista tedesca di Hockenheim.

In terza posizione, a quota 5, troviamo Alberto Ascari, Michael Schumacher e Max Verstappen. Come evidenzia ‘formulapassion.it’, da quando nel 2022 è stata introdotta l’ultima rivoluzione tecnica, solamente un pilota è riuscito a compiere il Gran Chelem, ovvero Charles Leclerc nello straordinario GP d’Australia di tre anni fa.