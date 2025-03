Roma, domani c’è l’Athletic. Un dubbio per Ranieri! Formazione quasi decisa, e in avanti…

La partita più importante della stagione per la Roma: domani la formazione di Claudio Ranieri sarà impegnata a Bilbao, contro l’Athletic, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Claudio Ranieri opterà ancora per il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, difesa formata da Nelsson, Mancini e Ndicka. Dubbi su chi giocherà a destra, per ora favorito un centrocampo con Rensch, Cristante, Paredes e Angelino, mentre sulla trequarti ci saranno Dybala e Pisilli alle spalle di Shomurodov.

Athletic Bilbao-Roma, la probabile formazione dei giallorossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Shomurodov.

La Roma in campo dopo la vittoria sull’Empoli: il riassunto della sfida

Vince ancora la Roma di Claudio Ranieri, che non si ferma nemmeno ad Empoli e si candida sempre più forte per l’Europa. Gli azzurri continuano a non vincere e rischia sempre più di stare staccato dal treno salvezza. Basta un gol di Matias Soulè a chiudere i conti in favore dei giallorossi.