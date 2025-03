Hamilton fuori causa, che batosta: l’annuncio

Formula 1: dichiarazioni a sorpresa sull’inglese ingaggiato dalla Ferrari per tornare a vincere sia il Mondiale Piloti che quello Costruttori, che mancano dal 2007 e dal 2008

L’attesa è finalmente finita, a Melbourne sta per iniziare il nuovo Mondiale di Formula 1. Le speranze della Ferrari sono tutte riposte in Lewis Hamilton, sbarcato a Maranello grazie a un super contratto da 50 milioni a stagione bonus esclusi e con l’ambizione di superare il mito Schumacher, conquistando l’ottavo titolo in carriera.

L’inglese non sembra però avere una monoposto all’altezza della situazione. Le McLaren sono andate fortissime nei test e già vengono da un periodo straordinario che l’ha portate a vincere il Costruttori. E poi c’è la Red Bull, o meglio Max Verstappen il quale andrà a caccia del quinto Mondiale consecutivo. Infine lui, compagno ma soprattutto rivale Charles Leclerc.

Sulla corsa al titolo, anzi ai titoli si è espresso anche l’ex pilota e apprezzato opinionista Dario Valsecchi: “Quest’anno vedo fortissimo Norris“, ha detto in una diretta Instagram a proposito della forza della McLaren di cui parlavamo poc’anzi. “Sarà difficile vedere entrambe le vetture inglesi fuori dal podio in Australia”, ha sottolineato facendo un pronostico sul GP di Melbourne.

Altro che Hamilton, Valsecchi punta su Leclerc: “Più probabile il suo primo Mondiale che l’ottavo dell’inglese”

Per quanto riguarda la Ferrari, a sorpresa Valsecchi dà più chance a Leclerc che a Hamilton di conquistare il Mondiale: “Vedo più probabile il primo titolo di Charles che l’ottavo di Lewis. Fino allo scorso anno Leclerc era la star della Rossa, adesso invece non sembra esserlo più. Per cui a mio avviso questa può essere la sua stagione”.

“Adesso che è arrivato Hamilton – ha aggiunto Valsecchi consolidando la sua riflessione sulla sfida interna alla Ferrari tra il britannico e il monegasco – tutti si aspettano il massimo risultato dall’ex Mercedes. Ma se Leclerc dovesse batterlo nelle prime tre o quattro qualifiche, ecco che acquisterebbe una fiducia e una sicurezza incredibili. Nella seconda metà del campionato scorso – evidenzia in conclusione – Leclerc è stato quello che ha fatto più punti insieme a Norris”.

Formula 1, si parte in Australia: il calendario del Mondiale 2025

Il Mondiale 2025 di Formula 1 prende il via questo weekend in Australia. I piloti torneranno poi in pista appena cinque giorni dopo, in Cina, dove debutterà il format Sprint: ovvero Gran premi di breve durata, sui 100km. Ecco il calendario completo: