Umiliazione Berrettini: “Non esiste”

Berrettini che succede? Tornato nella Top30 dopo quasi due anni e in apparente grande crescita, vedi la prima vittoria contro Djokovic a Doha, il tennista romano sembra aver già riperso smalto e fiducia in se stesso. E partite soprattutto, per giunta sempre contro lo stesso avversario: Stefano Tsitsipas.

Contro il greco ha perso a Dubai e poi al terzo turno del Masters 1000 a Indian Wells. Negli Stati Uniti è durato poco più di un’ora, con Tsitsipas che lo ha liquidato con un doppio 6-3 non dando poi grosso risalto al successo. E per ‘Libero’ questo ha quasi il sapore dell’umiliazione per l’azzurro.

Effettivamente in conferenza stampa Tsitsipas non ha acceso i riflettori sulla sua vittoria contro Berrettini. È volato basso, per non dire bassissimo,: “Ho fatto una buona partita…“, ha dichiarato per poi specificare che “non esiste quella perfetta“.

“Quasi a dire – sostiene il quotidiano – che non si è impegnato molto per battere Matteo”.

Berrettini è stato duramente criticato per la deludente prova contro il rivale greco: “Ha commesso degli errori con cui si è creato un sacco di problemi in testa“, ha detto a ‘Sky Sport’ Paolo Bertolucci, ‘denunciando’ una mancanza di forza psicologica nel romano nonché errori tecnici e concettuali fin troppo banali per un tennista del suo livello.

“È arrivato davanti alla rete per tre volte, ma invece di fare una volée abbastanza comoda, si è affidato a una timorosa stop and volley. Questo non è possibile, non è pensabile”.

“Una partita non c’è mai stata – ha proseguito Bertolucci – È partito male e ha messo la testa sott’acqua, poi da lì non è mai riuscito a venirne fuori. Non ha mai minimamente impensierito il greco nei turni di risposta. A mio avviso c’è poco da recriminare per il risultato e c’è tanto da lavorare per Matteo”.

Indian Wells, Tsitsipas uscito agli ottavi

Berrettini dovrà aspettare per avere la rivincita su Tsitsipas, comunque uscito anche lui a Indian Wells. Lo ha rispedito a casa Hulger Rune, con un doppio 6-4 6-4. Il danese ha messo fine alla striscia vincente del greco, che durava dall’ATP di Dubai dove buttò fuori Berrettini.