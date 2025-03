Batosta in MotoGp, salta la gara: sofferenza atroce

Svolta per la prossima tappa della Moto Gp: il pilota è costretto ad alzare bandiera bianca, cambia il programma.

Tappa in Argentina per la Moto Gp, che è entrata nel secondo weekend della stagione dopo il debutto di due settimane fa in Thailandia. Tutti gli occhi sono puntati su Marc Marquez, protagonista di un esordio da favola in Ducati con la doppietta tra sprint e gara della domenica. Il pilota spagnolo è apparso nuovamente dominante, in controllo totale della sua moto e soprattutto di gran lunga superiore ai rivali.

Lo ha dimostrato con una gestione superba e incredibilmente serena in gara, facendo fronte ad un leggero problema all’anteriore tenendosi praticamente per tutta la gara alle spalle del fratello Alex, per poi passarlo nei giri conclusivi e prendersi la vittoria. Qualche difficoltà in più invece per Pecco Bagnaia, che ha limitato i danni con due terzi posti e che non ha nascosto la sua insoddisfazione per il risultato. Manca tuttavia ancora uno dei grandi protagonisti, ovvero Jorge Martìn, campione del mondo in carica dopo il successo del 2024. E per lo spagnolo si sa già che sarà un mondiale in salita.

Batosta per Jorge Martin, salta un’altra gara

Continua il calvario per Jorge Martin. Il pilota spagnolo, che ha trionfato in categoria proprio lo scorso anno, è ai box da inizio stagione a causa della frattura del radio. Un incidente che lo ha costretto ad operarsi e che lo sta tenendo lontano dalle piste per un tempo più lungo di quanto immaginato. Il fresco acquisto della Aprilia ha già dovuto saltare la prima gara della stagione a Buriram e aveva già annunciato la sua assenza anche in Argentina.

Ora, però, arriva un’altra brutta notizia per il campione del mondo. “Sicuramente sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Sto facendo fatica a velocizzare il recupero e non sto recuperando come vorrei. Mi piacerebbe essere ad Austin ma non ci riuscirò, salterò anche il prossimo GP. Non so se potrò essere in Qatar, è ancora troppo presto per dirlo. Vorrei fare un po’ di test prima di tornare in gara perché non mi sento ancora al massimo. Rivola sta lavorando per questo e vedremo se sarà possibile”, ha dichiarato Jorge Martin collegato a distanza durante la conferenza stampa alla vigilia del weekend argentino.

E dunque, slitta notevolmente il ritorno in pista per il pilota spagnolo, che a questo punto potrebbe mettere nel mirino il Gran Premio di Spagna, in programma a fine aprile. A questo punto, per Jorge Martin potrebbe essere già un saluto anticipato al titolo, considerando i punti di vantaggio che accumulerebbero gli altri piloti in sua assenza.