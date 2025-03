Nelle ultime 24 ore, la Toscana è stata investita da una forte ondata di maltempo, con l’Arno che ha raggiunto il picco di piena tra Firenze e Pisa nella tarda serata e nella notte. L’emergenza meteorologica ha avuto un impatto non solo sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini, ma anche sul programma calcistico del weekend. Le autorità hanno preso provvedimenti per garantire l’incolumità pubblica, portando al rinvio della gara di Serie B tra Pisa e Mantova.

Pisa-Mantova Rinviata a Domenica

La partita tra Pisa e Mantova, valida per la 20ª giornata di Serie B e inizialmente prevista per oggi alle 17:15, è ufficialmente rinviata a domani alle 15. La decisione è stata presa in seguito all’ordinanza della Prefettura di Pisa, che ha evidenziato l’impossibilità di disputare l’incontro a causa dell’allerta meteo e dei rischi per la sicurezza.

“La Lega Serie B – si legge nel comunicato ufficiale – ha disposto il rinvio della gara Pisa-Mantova e la contestuale riprogrammazione della stessa il giorno domenica 16 marzo 2025 alle ore 15.00“. Una decisione inevitabile vista la situazione critica del territorio pisano.

Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio confermate

Per quanto riguarda la Serie A, invece, non sembrano esserci problemi per le partite in programma. Il big match Fiorentina-Juventus, in programma domani alle 18 al “Franchi”, si giocherà regolarmente. A confermarlo è stata la sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare“.

Situazione sotto controllo anche a Bologna, dove domani alle 15 è in programma Bologna-Lazio. Nonostante l’allerta rossa sull’Emilia Romagna, al momento non ci sono indicazioni di un possibile rinvio: in città non piove e la situazione sembra stabile.