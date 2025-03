Esclusiva Si – Serie B, Maran traballa a Brescia: ecco l’idea di Cellino

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la panchina di Maran non è più così solida. Il presidente delle Rondinelle, Cellino starebbe pensando ad una mossa a sorpresa. Ecco la news.

Esclusiva Si, la panchina del Brescia

Rolando Maran può saltare nuovamente a Brescia, anzi sembra complicato – conoscendo Cellino – che non accada. Ma è sempre meglio aspettare perché Cellino cambia idea ogni dieci minuti. A rischio anche il direttore sportivo Renzo Castagnini, qualche indizio porta a Francesco Marroccu che ha già lavorato in più occasioni con Cellino. Tenendo conto che il Brescia ha diversi allenatori sotto contratto (Bisoli compreso) e che Cosmi (un altro ex) era in tribuna oggi a Frosinone, le valutazioni potrebbero coinvolgere due tecnici che avevamo accostato già a novembre al club lombardo quando Maran era già a rischio, stiamo parlando di Roberto Venturato e Aurelio Andreazzoli. Al momento non risultano contatti con Fabio Liverani, ma con Cellino può succedere di tutto, all’interno di un’altra stagione molto opaca.

Trema anche la panchina del Palermo

L’ultimo turno di Serie B ha creato non pochi problemi a Brescia e Palermo. Partiamo dal Brescia: Maran era tornato con non troppa convinzione da parte di Cellino, adesso è probabile che – a seguito della sconfitta di Frosinone – la sosta porti il numero uno del club a sollevarlo nuovamente dall’incarico. Il Brescia aveva chiamato Bisoli per poi esonerarlo, adesso è complicato pensare che possa andare avanti Maran. Quanto al Palermo tra la sessione estiva è quella invernale ha investito tra i 45 e i 50 milioni tutto compreso. Dionisi non ha la fiducia della gente (da settimana), la società ha provato a resistere ma l’ultima sconfitta interna contro la Cremonese è difficile da digerire. Se il gruppo City decidesse di andare avanti con Dionisi, nulla escludiamo, la gestione sarebbe molto complicata all’interno di un evidente flop.